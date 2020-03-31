Войти
WarSpot

Zumwalt почти готов

313
0
0

Американский флот вот-вот вооружится суперэсминцем. Редакция портала Defense News сообщила о том, что программа установки боевых систем находится на завершающем этапе, и в ближайшие дни Zumvalt обретёт полную боеспособность.

В ноябре 2016 года компания BAE Systems получила контракт на $192,7 млн на поставку боевых систем для Zumwalt и его систершипа Michael Monsoor. Согласно договору, работы на эсминце Zumwalt должны были завершиться в конце первого квартала, а на Michael Monsoor — в конце второго квартала 2020 года.

Эсминец Zumwalt

Источник изображения: defensenews.com

В ВМС США заявляют, что работы идут согласно графику. При этом пока остаётся неизвестным, какие артиллерийские орудия будут установлены на новых эсминцах. Поскольку специальные артиллерийские системы калибра 155 мм System (AGS) и их снаряды LRLAP оказались слишком дорогими в условиях снижения объёмов заказа, от них решили отказаться.

Программа по созданию нового поколения эсминцев стартовала в США в 90-е годы и претерпела несколько существенных изменений. Изначально она называлась Surface Combatant 21 (SC 21), позже была переименована в DD(X), а в 2006 году утверждена как DDG 1000. С каждым изменением программы существенно менялись и параметры боевых кораблей. Изначально планировалось построить 32 эсминца, затем программа постепенно была сокращена до двух кораблей, после чего Минобороны США выделило средства на строительство третьего корабля этого класса. Американцы считают Zumwalt экспериментальным кораблём и собираются опробовать на нём передовые виды вооружений — в частности, электромагнитные орудия и боевые лазеры.

Как проходило строительство суперэсминца Zumwalt, можно увидеть в фотоподборке от Warspot.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Zumwalt
Компании
BAE Systems
Проекты
2020-й год
Похожие новости
05.04.2018
Военные новости: перевооружая корабли против России и Китая
21.07.2016
Катапульта в космос: на что будет способен гигантский российский рельсотрон
29.12.2015
В новом году США проведут морские испытания рельсотрона — революционного оружия «будущего»
07.02.2012
Американские рельсовые пушки: фантастическое оружие для кораблей будущего
14.12.2010
Стрельба по рельсам
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.03 08:50
  • 33
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 31.03 08:39
  • 28
Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»
  • 31.03 08:29
  • 29
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 31.03 07:30
  • 42
"Из России с любовью": российские вирусологи прибыли в Италию
  • 31.03 06:55
  • 13
Несколько случаев заражения коронавирусом выявили на авианосце ВМС США
  • 31.03 06:07
  • 20
Sina (Китай): российский Су-57 против американского F-35 – чьи истребители пятого поколения лучше?
  • 31.03 06:03
  • 10
Гальюны «торпедировали» новейшие американские авианосцы
  • 31.03 05:59
  • 322
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 31.03 04:59
  • 24
Автомат Калашникова XXI века
  • 31.03 04:32
  • 785
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 31.03 02:13
  • 30
Foreign Policy (США): Запад в панике, Путин наблюдает
  • 31.03 01:53
  • 2
Американский Patriot не смог полностью защитить Эр-Рияд от ракет
  • 31.03 01:27
  • 0
Жертвы королевских разборок...
  • 31.03 00:33
  • 5
Выстрел на вылет: снайперы научились сбивать вертолеты из засады
  • 30.03 23:59
  • 1
За дезинформацию о коронавирусе придется отвечать