Zumwalt почти готов

Американский флот вот-вот вооружится суперэсминцем. Редакция портала Defense News сообщила о том, что программа установки боевых систем находится на завершающем этапе, и в ближайшие дни Zumvalt обретёт полную боеспособность.

В ноябре 2016 года компания BAE Systems получила контракт на $192,7 млн на поставку боевых систем для Zumwalt и его систершипа Michael Monsoor. Согласно договору, работы на эсминце Zumwalt должны были завершиться в конце первого квартала, а на Michael Monsoor — в конце второго квартала 2020 года.

Эсминец Zumwalt Источник изображения: defensenews.com

В ВМС США заявляют, что работы идут согласно графику. При этом пока остаётся неизвестным, какие артиллерийские орудия будут установлены на новых эсминцах. Поскольку специальные артиллерийские системы калибра 155 мм System (AGS) и их снаряды LRLAP оказались слишком дорогими в условиях снижения объёмов заказа, от них решили отказаться.

Программа по созданию нового поколения эсминцев стартовала в США в 90-е годы и претерпела несколько существенных изменений. Изначально она называлась Surface Combatant 21 (SC 21), позже была переименована в DD(X), а в 2006 году утверждена как DDG 1000. С каждым изменением программы существенно менялись и параметры боевых кораблей. Изначально планировалось построить 32 эсминца, затем программа постепенно была сокращена до двух кораблей, после чего Минобороны США выделило средства на строительство третьего корабля этого класса. Американцы считают Zumwalt экспериментальным кораблём и собираются опробовать на нём передовые виды вооружений — в частности, электромагнитные орудия и боевые лазеры.

Как проходило строительство суперэсминца Zumwalt, можно увидеть в фотоподборке от Warspot.