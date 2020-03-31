В артиллерийское соединение Балтийского флота поступили новые РСЗО "Смерч"

ЦАМТО, 30 марта. На вооружение артиллерийского соединения армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированного в Калининградской области, потупили новые реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Смерч".

Новая техника поступила в рамках планового перевооружения войск на современные образцы вооружения и военной техники.

Личный состав соединения в рамках планового лагерного сбора ракетных войск и артиллерии армейского корпуса приступил к освоению РСЗО "Смерч" на полигоне.

Справочно:

РСЗО "Смерч" предназначена для поражения любых групповых целей, открытой и укрытой живой силы, легкобронированной и бронированной боевой техники, подразделений ракетных войск и артиллерии, командных пунктов, узлов связи и другой инфраструктуры противника.

Уникальная дальнобойная 300-мм реактивная система залпового огня "Смерч" позволяет вести огонь на дальность от 20 до 70 км и поражать цели на площади, превышающей 60 га. Комплекс способен вести огонь как одиночными управляемыми реактивными снарядами, так и полным залпом из 12 направляющих.

Подготовка "Смерча" к боевому применению занимает не более 5 мин., полный залп производится в течение 40 сек. После стрельбы батарея готова к смене позиции уже через одну минуту, сообщает Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г.Калининград).