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ЦАМТО

Компания Arquus завершила сборку 500-го бронеавтомобиля "Бастион"

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Bastion_PATSAS
Bastion PATSAS - новое поколение бронированных машин. Источник: armyrecognition.com.

ЦАМТО, 30 марта. Французская компания Arquus (ранее носившая наименование ACAT) объявила о завершении сборки 500-го бронеавтомобиля "Бастион", производство которого осуществляется с 2012 года.

"Бастион" – это модульная линейка 12-тонных бронеавтомобилей, разработанная на платформе VLRA TDN-TDE с колесной формулой 4x4. Бронированный корпус обеспечивает большой внутренний объем, а также защиту от обстрела из стрелкового оружия, мин и самодельных взрывных устройств в соответствии со стандартом STANAG-4569. Машина предлагается в двух версиях: БТР для перевозки войск и PATSAS с открытым корпусом для поддержки операций ССО. Версию БТР также можно использовать в качестве санитарной машины, машины обеспечения или машины управления.

"Бастион" предназначен для перевозки 8 десантников с экипировкой (экипаж – два человека). Последняя модификация оборудована 4-цилиндровым двигателем мощностью 270 л.с. (более ранняя версия оснащена силовой установкой мощностью 180 л.с.).

ВС несколько африканских государств ранее получили бронемашины "Бастион", которые применяются, в том числе, в контртеррористических операциях. Так, по данным Shephard Defense Insight, Камерун получил 23 машины "Бастион", Эфиопия – 12 ед., Кения – 12 ед., Мали – 19 ед., Сенегал – 43 ед., Сомали – 13 ед..

В течение 2019 года завод Arquus в Сен-Назере выпустил в общей сложности 1350 бронеавтомобилей, в том числе 1200 ед. VT4 для СВ Франции.

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Страны
Камерун
Кения
Мали
Сенегал
Сомали
Франция
Эфиопия
Продукция
Бастион
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