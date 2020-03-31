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Военное обозрение

Приняты меры против распространения коронавируса среди призывников

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Источник изображения: topwar.ru

Минобороны РФ вводит дополнительные меры безопасности во время весеннего призыва во избежание распространения коронавирусной инфекции. Как обычно, новый призыв начинается в апреле.

О новых правилах работы с молодым пополнением газете «Известия» рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Теперь каждый военкомат в России будет оборудован постами контроля. Кроме того, сама процедура медицинского освидетельствования будет организована таким образом, чтобы призывники как можно меньше контактировали между собой. Каждая партия призывников будет изолирована в отдельном помещении от других партий, где будет ожидать отправки к местам службы.

По прибытию на место новобранцы пройдут двухнедельный карантин. И если раньше молодые бойцы первые две недели находились отдельно от остальных солдат, привыкая к службе и акклиматизируясь, то теперь понятию «карантин» в армии возвращают его первоначальное, медицинское значение.

При выявлении симптомов простудного заболевания призывники будут обследованы более тщательно и помещены под наблюдение медицинских работников.

Врач-инфекционист Анна Орешкина заметила, что самое главное для недопущения распространения инфекции – строгое соблюдение всех мер предосторожности.

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