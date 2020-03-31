"Калашников" и производитель "Ярсов" и "Искандеров" вошли в перечень системообразующих предприятий

Ижевск. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Три завода ОПК Удмуртии вошли в федеральный перечень системообразующих предприятий, сообщает пресс-служба главы и правительства республики в понедельник.

"В федеральный перечень системообразующих предприятий со стороны Удмуртии включены следующие компании: АО "Воткинский завод", АО "Ижевский завод "Аксион-холдинг", АО "Концерн "Калашников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в перечень также вошло одно предприятие АПК Удмуртии - ОАО "Милком" (входит в агрохолдинг "Комос Групп").

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, мотоциклы, станки и инструменты.

"Воткинский завод" выпускает "Искандер-М", "Ярс" и "Булава", а также гражданскую продукцию (нефтегазовое оборудование и оборудование для атомной энергетики, металлорежущие станки, инструмент).