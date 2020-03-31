Воздушные шпионы активизировали свою деятельность у границ России

Российские границы на Балтике и в Черном море находятся под пристальным вниманием сразу нескольких разведывательных самолетов США, Швеции и Норвегии.

В Чёрном море у берегов Крыма с утра пораньше уже работают два американских разведывательных аппарата - стратегический разведывательный самолет RC-135 и беспилотник RQ-4B-40.

«Полноту общей картины вблизи воздушных границ РФ в дополнение к работающему в Чёрном море авиационному разведывательному компоненту ВВС США, создают своими полётами на Балтике вблизи Калининградской области два авиаразведчика - самолет радиоэлектронной разведки США RC-12X, самолёт радиоэлектронной разведки ВВС Швеции, а также береговой патрульный самолёт Р-3С Orion ВВС Норвегии, недавно выдвинувшийся в полигоны боевой подготовки сил Северного флота», - отмечают эксперты «Оперативной линии».