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Воздушные шпионы активизировали свою деятельность у границ России

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российские границы на Балтике и в Черном море находятся под пристальным вниманием сразу нескольких разведывательных самолетов США, Швеции и Норвегии.

В Чёрном море у берегов Крыма с утра пораньше уже работают два американских разведывательных аппарата - стратегический разведывательный самолет RC-135 и беспилотник RQ-4B-40.

«Полноту общей картины вблизи воздушных границ РФ в дополнение к работающему в Чёрном море авиационному разведывательному компоненту ВВС США, создают своими полётами на Балтике вблизи Калининградской области два авиаразведчика - самолет радиоэлектронной разведки США RC-12X, самолёт радиоэлектронной разведки ВВС Швеции, а также береговой патрульный самолёт Р-3С Orion ВВС Норвегии, недавно выдвинувшийся в полигоны боевой подготовки сил Северного флота», - отмечают эксперты «Оперативной линии».

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