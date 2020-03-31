Боевое применение Ми-35 армией Хафтара в Ливии показали на видео

Ракетный удар вертолета Ми-35 ЛНА в районе Средиземного моря показали на видео.

В соцсетях выложили видео атаки Ми-35 Ливийской национальной армии. Вертолет летит над Средиземным морем, а затем совершает несколько пусков неуправляемых реактивных снарядов НУРС в сторону берега.

ЛНА использует вертолеты Ми-35 (экспортный вариант Ми-24В) практически с самого начала гражданской войны в Ливии. По оценкам экспертов, ВВС армии Хафтара располагают несколькими десятками "летающих танков". В основном это видавшая виды, восстановленная техника. Приобретены они были в разное время у стран Варшавского договора и бывших советских республик.

Вертолеты Ми-35М вооружены установками НППУ-23 с двуствольной пушкой ГШ-23Л калибра 23 мм, ПТУР "Штурм-В" и "Атака-М", НУРС калибра 122 мм и 80 мм. Полезная боевая нагрузка - 1500 килограммов.

Олег Корякин