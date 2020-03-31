Войти
Российская газета

Американский Patriot не смог полностью защитить Эр-Рияд от ракет

420
2
0
Источник изображения: rg.ru

Саудовские военные сообщили об уничтожении двух баллистических ракет, запущенных йеменскими хуситами по объектам в Эр-Рияде. На прошедшем брифинге были продемонстрированы обломки сбитых целей.

В то же время, согласно обнародованным в Сети видеоматериалам, говорить о стопроцентной эффективности применяемых комплексов Patriot PAC-3 американского производства снова не приходится. Видно, что одна из MIM-104 не заметила летящий объект противника и прошла мимо него.

Учитывая значительное расстояние от предполагаемой стартовой площадки в Йемене до саудовской столицы, военные эксперты предполагают, что в атаке могли быть задействованы ракеты, являющиеся модификациями знаменитого советского 9К72 "Эльбрус", известного также под натовским обозначением SS-1С Scud B.

Так, в феврале 2017 специалисты йеменского научно-исследовательского ракетного центра впервые представили Burkan-Н2, по некоторым оценкам способный преодолевать до 1000 километров. В отличие от изготовленного в СССР оригинала, у этой ракеты была доработана головная часть, которая стала легче. Правда, считается, что такая модернизация негативным образом влияет на точность.

Также в августе прошлого года сообщалось о создании Burkan-3, бьющего уже на 1 200 километров. Йеменцы испытали такое средство поражения, ударив по порту Эд-Даммам, расположенному на восточном побережье соседнего королевства.

Хуситы используют разработки 50-х годов, и все же эти ракеты являются достаточно сложными целями для зенитных комплексов Patriot. Неоднократно сообщалось, что американская техника серьезно подводила саудовских военных. Так, в декабре 2019 года для нейтрализации единичного Burkan-Н2 было выпущено 5 ракет, но они не смогли полностью уничтожить цель. К счастью, тогда боеголовка нанесла минимальный ущерб.



Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
Россия
Саудовская Аравия
США
Продукция
F-16
Patriot ЗРК
Р-17
Компании
Renk
Похожие новости
27.08.2018
Стратегическое оружие бедных
11.10.2017
Живая сила на убитой технике
16.08.2017
Миражи самостоятельности
17.07.2017
Даже муха не пролетит
19.08.2015
Холостая мощь Каира
2 комментария
№1
31.03.2020 00:49
Цитата
В то же время, согласно обнародованным в Сети видеоматериалам, говорить о стопроцентной эффективности применяемых комплексов Patriot PAC-3 американского производства снова не приходится. Видно, что одна из MIM-104 не заметила летящий объект противника и прошла мимо него.[\q]

Бред какой-то.
100% поражение целей - это не поражение каждой цели ОДНОЙ ракетой, а поражение ВСЕХ ОБСТРЕЛЯННЫХ целей. Практически всегда - с расходом нескольких ракет (если речь не об ОЧЕНЬ простых/уязвимых целях).
+1
Сообщить
№2
31.03.2020 01:53
Цитата, ID: 19550 сообщ. №1

ID: 19550

Нет ПВО, которое могло бы своей ценой значительно прекрвыть цену атакующей стороны . За счёт концентрации ПВО нескольких радиусов можно обеспечить 2...5-кратное преимущество обороны над атакой. Собственно, это и есть параметр даже для сухопутной атаки с копьями против сухопутной обороны  копьями.

Столетия проходят, мир не меняется.

Для успешной атаки нужен многократный, неважно, качественный или количественный, перевес сил. Для успешной обороны важно упредить проитивника в этом параметре до истощения глубины оброны.

Т.е. война есть (вне зависимости от характера, будь то информационный или собтвенным мясом) заведомо необходимый, но заведомо бесперспективный путь эволюции.
Мне нравится тот факт, что она остаётся главным образом  "холодной".
Мне нравится тот факт, что "горячая" война лишь подтверждает слабость даже  бесспорных монстров против даже бесспорных оленей.
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.03 08:50
  • 33
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 31.03 08:39
  • 28
Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»
  • 31.03 08:29
  • 29
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 31.03 07:30
  • 42
"Из России с любовью": российские вирусологи прибыли в Италию
  • 31.03 06:55
  • 13
Несколько случаев заражения коронавирусом выявили на авианосце ВМС США
  • 31.03 06:07
  • 20
Sina (Китай): российский Су-57 против американского F-35 – чьи истребители пятого поколения лучше?
  • 31.03 06:03
  • 10
Гальюны «торпедировали» новейшие американские авианосцы
  • 31.03 05:59
  • 322
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 31.03 04:59
  • 24
Автомат Калашникова XXI века
  • 31.03 04:32
  • 785
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 31.03 02:13
  • 30
Foreign Policy (США): Запад в панике, Путин наблюдает
  • 31.03 01:53
  • 2
Американский Patriot не смог полностью защитить Эр-Рияд от ракет
  • 31.03 01:27
  • 0
Жертвы королевских разборок...
  • 31.03 00:33
  • 5
Выстрел на вылет: снайперы научились сбивать вертолеты из засады
  • 30.03 23:59
  • 1
За дезинформацию о коронавирусе придется отвечать