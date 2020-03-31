Американский Patriot не смог полностью защитить Эр-Рияд от ракет

Саудовские военные сообщили об уничтожении двух баллистических ракет, запущенных йеменскими хуситами по объектам в Эр-Рияде. На прошедшем брифинге были продемонстрированы обломки сбитых целей.

The globe 🌎 is fighting against #coronavirus!

These guys keep bombing cities using ballistic missiles & F16. #Yemen & #SaudiaArabia need to cease fire.

Btw, Interesting to see how patriot (anti-missile) missed.#COVID19pic.twitter.com/G9RYUvvKvC — Munaf Noushi (@MunafNoushi) March 29, 2020

В то же время, согласно обнародованным в Сети видеоматериалам, говорить о стопроцентной эффективности применяемых комплексов Patriot PAC-3 американского производства снова не приходится. Видно, что одна из MIM-104 не заметила летящий объект противника и прошла мимо него.

Учитывая значительное расстояние от предполагаемой стартовой площадки в Йемене до саудовской столицы, военные эксперты предполагают, что в атаке могли быть задействованы ракеты, являющиеся модификациями знаменитого советского 9К72 "Эльбрус", известного также под натовским обозначением SS-1С Scud B.

Так, в феврале 2017 специалисты йеменского научно-исследовательского ракетного центра впервые представили Burkan-Н2, по некоторым оценкам способный преодолевать до 1000 километров. В отличие от изготовленного в СССР оригинала, у этой ракеты была доработана головная часть, которая стала легче. Правда, считается, что такая модернизация негативным образом влияет на точность.

Также в августе прошлого года сообщалось о создании Burkan-3, бьющего уже на 1 200 километров. Йеменцы испытали такое средство поражения, ударив по порту Эд-Даммам, расположенному на восточном побережье соседнего королевства.

Хуситы используют разработки 50-х годов, и все же эти ракеты являются достаточно сложными целями для зенитных комплексов Patriot. Неоднократно сообщалось, что американская техника серьезно подводила саудовских военных. Так, в декабре 2019 года для нейтрализации единичного Burkan-Н2 было выпущено 5 ракет, но они не смогли полностью уничтожить цель. К счастью, тогда боеголовка нанесла минимальный ущерб.

#PHOTOS: Col. Turki Al-Maliki, spokesperson for the Arab coalition in #Yemen's legitimate government, at a press conference after Saudi forces intercepted and destroyed two ballistic missiles over #Riyadhhttps://t.co/6sA2xA1YZ9 pic.twitter.com/Z1CL3Fh3w5 — arabnews (@arabnews) March 29, 2020

Алексей Моисеев