Часть руководителей Роскосмоса работает удаленно из-за карантина после возвращения с Куру

По словам Дмитрия Рогозина, они "продолжают активно действовать"

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Некоторые руководители Роскосмоса и предприятий госкорпорации находятся на карантине после посещения Гвианского космического центра (космодром Куру) во Французской Гвиане. Об этом написал генеральный директор Роскосмос Дмитрйи Рогозин на своей странице в Twitter в понедельник.

"Ряд руководителей Роскосмоса и наших предприятий после возвращения из Гвианского космического центра вынужден находиться на карантине", - написал Рогозин.

По его словам, они "работают удаленно, но продолжают активно действовать".

Ранее в Роскосмосе сообщили ТАСС, что с космодрома Куру улетели 246 российских специалистов из-за закрытия космодрома на фоне пандемии. Они покинули космический центр чартерным рейсом. В госкорпорации также пояснили, что на космодроме остался 21 сотрудник, они будут проводить работы с разгонным блоком "Фрегат".

Сейчас все работы на космодроме Куру прекращены из-за пандемии коронавируса. Такие меры, отметили в Гвианском космическом центре, призваны защитить здоровье сотрудников и местного населения, а также обеспечить безопасность, необходимую для подготовки к запланированным пускам.