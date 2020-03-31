Коронавирус выявил серьезную уязвимость войск НАТО

Войска НАТО показали неспособность противостоять бактериологическим атакам: из-за COVID-19 они сокращают контингент на зарубежных базах. А уровень заболеваемости вирусом в армии США выше, чем у гражданского населения. В то же время армия Китая в аналогичных условиях показала себя с лучшей стороны. А вооруженные силы РФ, где нет ни одного заболевшего, помогают бороться с вирусом стране НАТО.

На этой неделе число заболевших коронавирусом американских военных подскочило сразу на 60%, признались в Пентагоне. Зафиксировано не менее 227 случаев заболевания. При этом темпы заражения военных опережают динамику среди гражданского населения США. Когда на один миллион военных приходилось 175 случаев заболевания, на миллион гражданских – 135.

Как сообщает ТАСС, Пентагон велел усилить меры предосторожности на всех своих внутренних и зарубежных объектах. Как сообщила пресс-секретарь ведомства Алисса Фарах, на всех объектах без исключения меры охраны здоровья подняты до уровня "Чарли" – четвертого из пяти возможных. Он подразумевает перевод большего числа служащих на "удаленку". Тем, кто служит за границей, рекомендуется подготовиться к возможному возвращению на родину.

Пандемия повлияла и на деятельность блока НАТО в целом. Альянсу пришлось ограничить свои учения Defender-2020. Генсек альянса Йенс Столтенберг напомнил, что именно армия на фоне таких кризисов помогает гражданскому населению, в частности предоставляет свои госпитали, занимается логистикой, защищает границы и так далее. Тем временем Франция заявила, что из-за эпидемии выводит свои войска из Ирака.

Российские военные также готовятся к противоборству с невидимым противником. Минобороны в четверг распространило кадры с учений войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) Западного и Центрального округов. На кадрах видно, как военные дезинфицируют улицы, дома и собственный личный состав. Учения проводятся на семи полигонах и пяти аэродромах округов.

По мнению военных экспертов, высокая заболеваемость среди американских военных говорит о нарушениях правил гигиены и активном общении с гражданскими. Как полагает редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков, коронавирус внесет корректировки в карту расположения американских баз, особенно на западе Европы, где "сейчас бушует вирус".

"Американские военные не могут справиться на военных базах с угрозой штатными средствами. Скорее всего, на базах останется минимальное количество личного состава, а основная масса вернется на территорию Соединенных Штатов", – сказал Леонков газете ВЗГЛЯД.

Любая современная армия, вроде армий США, Китая или России, должна уметь отражать бактериологическое нападение, то есть для военных в принципе в появлении COVID-19 ничего нового нет, отмечают эксперты.

"Защита от биологической агрессии состоит из различных форм карантина, применения средств обеззараживания, вакцинации, – сказал Сивков газете ВЗГЛЯД. – На случай эпидемии у военнослужащих должны быть защитные комбинезоны и кислородные маски. В таком обмундировании можно проникать в самый опасный район и проводить дезинфекцию".

Что касается общемировых правил поведения армии во время пандемии, то в случае необходимости войска РХБ должны изолировать самые опасные районы. "Специалисты в надлежащей экипировке проводят биологическую разведку. После вырабатывается комплекс мер по защите личного состава, например вакцинация. На территории, подвергшейся атаке, проводится обработка с целью уничтожения биологических агентов", – перечислил он.

В тоже время Сивков отметил, что российская армия оказалась подготовлена лучше европейских и американских партнеров, о чем свидетельствует статистика заболеваемости – пока зараженных в нашей армии нет. Такой результат, убежден Сивков, достигается благодаря наследию советской системы здравоохранения – ее нормы и стандарты используются и сейчас.

"Американская армия поражена этим вирусом, а в российской армии нет ни одного больного. В российской армии система биологической защиты построена по советским стандартам с учетом современных достижений науки", – подчеркнул Сивков.

Леонков добавляет, что в нашем Минобороны, как и в армии КНР, существуют свыше 20 подразделений для противодействия биологической опасности, "а у армий других стран такого рода подразделений нет". "Неслучайно китайская армия пришла на помощь городам в условиях карантина. КНР унаследовала данный вид войск от Советского Союза", – напомнил он. Ведь китайских специалистов готовили еще советские специалисты в 50–60-е годы. То же самое происходило на Кубе.

Армия приходит на помощь городам

"В случае эпидемий военные должны приходить на помощь гражданским, потому что любая армия должна уметь воевать в условиях радиационной химической и биологической опасности. Для этого есть определенные силы и средства, комплекты защиты: костюмы, противогазы, средства дезактивации опасных веществ и так далее", – говорил Леонков.

Он удивлен тем, что сейчас роль армии в ликвидации очагов вируса во Франции и Америке "не очень значительна".

"Если у них существует такой вид войск, давно ли он занимался учениями по ликвидации последствий биологической атаки?"

– задается вопросом Леонков. В то же время китайская армия пришла на помощь городам, оказавшимся в условиях карантина, провела там все необходимые меры по дезактивации территории, оказывала помощь и в исследовательских работах. "В общем, там военные работали по полной программе", – констатирует Леонков.

Напомним, что на этой неделе в пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад.

Как сообщила газета ВЗГЛЯД, в пятницу наши военные приступили к работе. В частности, вместе с итальянскими военными они провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей "Мартино Занки" в пригороде Бергамо. По информации Минобороны России, продезинфицировано 2 тыс. квадратных метров "внутренних помещений и подъездные дороги". Всего россияне будут работать в 65 пансионатах для пожилых людей, переоборудованных для приема пациентов с коронавирусом. Помимо этого, военные продезинфицируют помещения и прилегающие территории с помощью спецтехники.

Оксана Борисова, Людмила Суркова