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Военное обозрение

В Калининградской области установки «Смерч» заменяют РСЗО «Град»

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Источник изображения: topwar.ru

Артиллерийская бригада, расположенная в Калининграде и входящая в состав 11-го армейского корпуса береговых войск Балтийского флота, получила дивизион реактивных систем залпового огня «Смерч». Эта новая техника заменила стоявшие ранее на вооружении РСЗО «Град». Она значительно усилит огневую мощь бригады.

Как сообщает газета «Страж Балтики», сейчас дивизион «Смерчей» участвует в лагерном сборе артиллерии Балтийского флота, проходящем с конца февраля по апрель. На полигоне новые РСЗО пройдут учебное применение. В отличие от стоявших ранее на вооружении «Градов», новые системы имеют значительно большую дальность стрельбы и площадь покрытия.

Помимо отработки применения новой техники, артиллеристы начали подготовку к параду в честь 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Предполагается, что РСЗО «Смерч» 9 мая будут впервые продемонстрированы жителям Калининграда, пройдя торжественным маршем через главную площадь областного центра. Поэтому бойцы дивизиона не только оттачивают боевое мастерство, но и тренируют слаженный проход военной техники в парадных коробках.

Замену РСЗО «Град» на системы «Смерч» в Калининградской области можно назвать симметричным ответом на усиление группировки НАТО в Польше и Прибалтике.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
9А52-2 Смерч
Град РСЗО
Проекты
NATO
БФ
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