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ЦАМТО

СВ США разрабатывают микро-БЛА, запускаемый из гранатомета

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Гранатомет M203
Гранатомет M203, установленный на винтовку M16.
Источник изображения: armyrecognition.com

ЦАМТО, 30 марта. Специалисты Исследовательской лаборатории СВ США разработали концепцию малоразмерного беспилотного летательного аппарата, запуск которого может осуществляться из 40-мм гранатомета.

По информации Armyrecognition.com, 5 марта на портале TechLink было размещено сообщение о публикации СВ США патентной заявки на БЛА гранатометного пуска GLUAS (Grenade-Launched Unmanned Aerial System).

В данном документе разработчики Хао Кан и Джон Гердес дают описание оснащенного электродвигателем малоразмерного БЛА со складным винтом и крылом параплана из майлара. По заявлению конструкторов, концепция может быть адаптирована для применения с любым гранатометом, включая однозарядный 40-мм гранатомет M79, подствольный гранатомет M203 или автоматический станковый гранатомет MK-19.

После выстрела и достижения заданной высоты корпус боеприпаса раскрывается, высвобождая крылья, включается электродвигатель, который приводит в действие расположенный в хвостовой части толкающий винт. Подъемную силу создает параплан, а короткие крылья, вероятно, играют роль поверхностей управления. Собранная мини-камерой информация будет передаваться на наземную станцию управления.

В заявке на патент указано, что система предназначена для ведения разведки, то есть представляет собой беспилотный летательный аппарат, а не барражирующий боеприпас, подобный разработанному австралийской компанией DefendTex мини-квадрокоптеру Drone-40, оснащенный боевой частью.

Разработанная концепция предполагает использование штатного вооружения для запуска малоразмерных БЛА, которые позволят повысить ситуационную осведомленность формирований тактического звена, не увеличивая нагрузку на бойца. При этом основными недостатками, систем, выполненных в форм-факторе 40-мм гранаты, эксперты называют ограниченное время полета из-за компактного аккумулятора и небольшую массу полезной нагрузки.

Ранее компания NAMMO также разработала на базе 40-мм гранаты оснащенный сетью нелетальный боеприпас для борьбы с БЛА.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Продукция
Mk.19
Проекты
БПЛА
ОНД
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