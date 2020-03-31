В сложившейся из-за эпидемии COVID-19 обстановке только Минобороны действует эффективно ?

Сегодня на площадке строительства медцентра в городе Одинцово состоялось селекторное совещание МО РФ, в ходе которого в режиме видеоконференцсвязи были заслушаны доклады о ведении работ со всех площадок строительства. За истекшие сутки численность рабочих, задействованных на площадках строительства 16-ти многофункциональных медицинских центров, возводимых Минобороны России в 15 регионах страны увеличена на 1 тыс., и на сегодняшний день составила более 4,5 тыс. человек.

Работы развернуты в круглосуточном режиме в три смены. На всех объектах строительства выполнена заливка фундаментов, производится монтаж зданий новых центров. На объектах задействовано свыше 800 единиц строительной и специальной техники. Строительство всех 16-ти медицинских центров ведется с опережением графика. Строительство медицинских центров ведётся по поручению Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ. Работы ведут специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России с участием инженерных и железнодорожных войск. Возводимые центры являются объектами капитального строительства с применением современных технологий, позволяющих сократить сроки при достижении максимальных качественных и эксплуатационных характеристик построенных медицинских центров.

Учитывая важность и сроки реализуемой задачи, координация и контроль хода работ по строительству центров осуществляется круглосуточно. К реализации данного проекта подключен Национальный центр управления обороной Российской Федерации. Каждая из 16 клиник будет укомплектована самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации, заверяет общественность военное ведомство. Уже определен соответствующий штат и состав медицинского персонала строящихся центров, которые проходят обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии Минобороны России. Для будущих лечебниц формируется необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов. Первый многофункциональный медицинский центр в Нижнем Новгороде будет сдан уже к 20 апреля текущего года. В период с 10 по 15 апреля в 8 других клиниках первой очереди будет организована поставка и монтаж оборудования и медицинской техники. Завершение строительства позволит обеспечить необходимой специализированной медицинской помощью пациентов из числа как военнослужащих, так и в случае необходимости гражданского населения, сообщает ДИМК МО РФ.

В общем, военное ведомство информирует о том, что мы уже знаем - насколько оно является эффективным даже в непрофильных для него направлениях жизнедеятельности государства. Из поступающих сообщений предельно ясно следует, что прочие структуры государственного управления и обеспечения практически не видны на фоне активности Минобороны. Военные уже преуспели в помощи Италии, им же доверено срочное возведение медцентров, возможно эти 16 комплексов – только начало и понадобится создавать еще лечебницы, но уже не капитальные, а временные. Впрочем, есть еще надежда, что вирус не будет свирепствовать на территории России. Есть мнение, что он приобретает свою смертельную силу только в определенных климатических условиях, сходствующих с температурным диапазоном китайской провинции Хубэй и итальянской долины реки По. Если это так, то основной удар пандемии придется на совершенно определенные полосы(пятна) в северном и южном полушарьях планеты. Опять же стоит учитывать, что это лишь предположение, коих за последнее время уже было высказано немало.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО