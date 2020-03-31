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Независимое военное обозрение

С «комплексным обзором» безопасности Лондон решил подождать

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ВС Великобритании
ВС Великобритании.
Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI), являющийся один из ведущих научно-исследовательских центров Великобритании в связи с пандемией коронавируса, оказывающей крайне негативное на ситуацию в мире, призвал правительство страны отложить подготовку и рассмотрение обзора по вопросам безопасности, обороны и внешней политики.

27 марта институт опубликовал заявление заместителя генерального директора RUSI профессора Малькольма Чалмерса и Уилла Джессетта, сотрудника консалтинговой компании SC Strategy Ltd., предоставляющей своим клиентам рекомендации по стратегическим вопросам британской политики и по законодательству. Каждый из них принимал участие в составлении упомянутого обзора.

Как отметили авторы заявления, правительство намеревалось завершить так называемый «комплексный обзор» политики к июлю этого года. Но с учетом влияния пандемии коронавируса как на британскую, так и мировую экономику, рассмотрение обзора следует отложить на год и завершить его в 2021 году. «Долгосрочные последствия пандемии остаются крайне непредсказуемыми, но, вероятно, будут включать новые дебаты о приоритетах государственных расходов в Великобритании и в других странах», - говорится в заявлении.

Эксперты также указывают, что отношения Великобритании с Соединенными Штатами находятся в «ненадежном состоянии», и было бы целесообразно дождаться окончания президентских выборов в США в ноябре, чтобы принять стратегически правильные решения.

По их мнению, политика России также непредсказуема, и Лондону следует подождать, как выход Великобритании из ЕС может повлиять на оценки в вопросах обороны, безопасности и внешней политики страны. Растущее глобальное влияние Китая - это еще одно соображение, поскольку Британии и другим странам Европы необходимо найти более «деловой» подход к отношениям с Пекином.

«Если Великобритания хочет преуспеть в сложном мире, то теперь ей нужно стать более сфокусированной на своих национальных интересах, более способной менять подход, когда того требуют обстоятельства, и более деловой в своих отношениях с другими государствами», - полагают авторы документа.

В нем также говорится, что последствия распространения коронавируса могут сформировать «новые геополитические связи между крупными державами, вызвать обострение проблем развития в странах, наиболее пострадавших от инфекции, и привести (потенциально) к дальнейшему усилению националистически настроенных политических сил».


Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»

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