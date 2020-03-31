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ЦАМТО

В Ростехе рассказали об испытаниях истребителей Су-57

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Опытные образцы российского перспективного истребителя пятого поколения Су-57 (Т-50) по программе ПАК ФА
Опытные образцы российского перспективного истребителя пятого поколения Су-57 (Т-50) по программе ПАК ФА.
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

ЦАМТО, 30 марта. Российские истребители пятого поколения Су-57 выполнили уже несколько тысяч испытательных полетов, сообщил в интервью "РИА Новости" исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

"Самолеты будут поставлены в соответствии с контрактом, подробности раскрывать пока рано. Касательно прошлогоднего инцидента скажу, что при испытаниях новой техники всегда есть риски. Это сложный, высокотехнологичный продукт. Перед поступлением в войска техника проходит жесткие и многочисленные испытания, в частности, летные. Эти самолеты уже совершили несколько тысяч полетов", – цитирует "РИА Новости" О.Евтушенко.

По его словам, разработчики используют результаты испытаний, а также, в данном случае, и результаты работы комиссии по расследованию прошлогоднего инцидента для того, чтобы сделать Су-57 еще более совершенным.

Как напоминает агентство, контракт на поставку ВКС РФ 76 истребителей Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019". В настоящее время продолжаются испытания этого самолета, в ходе которых проверяется функционирование его систем, а также режимы работы двигателя второго этапа. Минобороны неоднократно заявляло, что Су-57 успешно прошел испытания в Сирии.

Первая серийная машина, которая должна была быть поставлена Минобороны в конце декабря 2019 года, потерпела крушение под Хабаровском в ходе испытательного полета 24 декабря, пилот успел катапультироваться, и остался жив. После инцидента генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в интервью "РИА Новости" рассказал, что результаты работы комиссии по крушению Су-57 будут использованы для улучшения этого самолета.

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Сирия
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ПАК ФА
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