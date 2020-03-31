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Военное обозрение

Американский аналитик назвал главное препятствие росту военной мощи США

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Источник изображения: topwar.ru

В США задумались над тем, кто является подлинным противником военного могущества американской армии. Журнал The National Interest пришел к выводу, что это отнюдь не Россия и даже не Китай.

Как известно, Соединенные Штаты позиционируют себя и воспринимаются другими странами как самое сильное в военном отношении и продвинутое в сфере вооружения государство мира. Известно и о том, что США тратят на оборону гораздо больше, чем любая другая страна.

Но при этом в Пентагоне постоянно заявляют о необходимости модернизации вооруженных сил и вооружений, чтобы не отставать от существующих рисков и иметь возможность достойно отвечать потенциальным противникам – России, Китаю, КНДР, Ирану.

Многие американские военные аналитики утверждают, что Россия и Китай уже превзошли США по уровню развития технологий в целом ряде направлений военной промышленности. Этот тезис с готовностью подхватывают средства массовой информации, а затем и военная верхушка США. Ведь подобное утверждение позволяет «выбивать» дополнительное финансирование в Конгрессе США, который всегда требует четкого обоснования, куда и зачем будут направляться бюджетные средства.

Военный бюджет США на 2021 финансовый год составляет на данный момент 738 млрд долларов. В том числе 104,3 млрд долларов, то есть седьмую часть всего военного бюджета страны, планируется потратить на исследования и тестирования перспективного вооружения. Этого вооружения, к которому относятся лазерное оружие, гаубицы с глобальным радиусом действия и т.п., пока не существует.

Технологии, которые бы позволяли воплотить в реальность мечты о таком оружии, также пока еще недостаточно развиты. Но колоссальные денежные средства на разработки и исследования выделяются, а ведь военный бюджет «не резиновый». Именно к этой мысли нас подводит Сэмюэл Арлингтон Пейдж – втор The National Interest.

Аналитик считает, что в погоне за перспективными, но пока еще не существующими вооружениями США зря расходуют бюджетные средства в таком количестве. В итоге складывается ситуация, когда миллиарды долларов направляются на исследования и разработки, но при этом армия недополучает обычное вооружение. В свою очередь, Россия и Китай, которые уделяют основное внимание производству большого количества военной техники и вооружения, обгоняют Соединенные Штаты в данном направлении.

По мнению автора The National Interest, США необходимо отказаться от существующей практики колоссальных расходов на футуристические проекты, и несколько изменить стратегию расходования средств из военного бюджета страны.

Одна из ключевых причин сложившейся ситуации заключается в самой специфике утверждения военного бюджета: ни президент, ни конгрессмены в большинстве своем военными людьми не являются и при определении суммы расходуемых средств и направлений расходования вынуждены прислушиваться к мнению генералов и адмиралов.

Естественно, что представители каждого рода войск заинтересованы в наиболее щедром финансировании собственных «любимых» проектов, на которые они и «выбивают» деньги у Конгресса США. К тому же, ряд сенаторов и конгрессменов прямо заняты лоббированием интересов как отдельных штатов, так и отдельных корпораций.

Например, можно вспомнить, как было принято решение о выделении средств на постройку третьего эсминца класса Zumwalt. Хотя он не был нужен ВМС США, но решение о выделении средств удалось пролоббировать: сенатор от штата Мэн Сьюзен Коллинз позаботилась о том, чтобы не закрылась расположенная в ее штате верфь Bath Iron Works. Естественно, в своих действиях сенатор руководствовалась соображениями сохранения рабочих мест и сохранения доходов верфи, ради чего и смогла добиться постройки дорогостоящего корабля, без которого американский флот вполне мог обойтись.

Сэмюэл Арлингтон предлагает изменить систему военных закупок США, отказавшись от щедрого финансирования футуристических проектов, не осуществимых на практике в настоящее время, и перейдя к выделению более значительных средств на строительство и модернизацию проверенных временем кораблей, самолетов, танков. В этом случае Россия и Китай, по мнению аналитика, не смогу превосходить США по военной мощи.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
КНДР
Россия
США
Продукция
Zumwalt
Компании
BIW
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