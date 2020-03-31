Названа причина появления авиации «американской коалиции» над сирийской провинцией Хасеке

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Из Сирии приходят сообщения о появлении авиации так называемой американской коалиции над сирийской провинцией Хасеке. Такого рода информация опубликована на порталах, которые подконтрольны курдским военно-политическим структурам севера Сирии.

В материалах сообщается, что причиной появления авиации «коалиции» стал бунт боевиков террористической группировки «Исламское государство» (*ИГИЛ, запрещённая в России организация) в тюрьме Аль-Синаа.

По сообщениям местных источников, находящиеся в заключении террористы устроили беспорядки на тюремной территории и в конечном итоге попытались расправиться с охраной и осуществить массовый побег. Чтобы побег предотвратить, к месту были в срочном порядке переброшены специальные подразделения курдских формирований, включая отряды антитеррористической направленности, которые ранее принимали участие в боях с ИГИЛ.

Самолёты и вертолёты «коалиции» появились для мониторинга обстановки и возможного уничтожения групп боевиков, которые смогли бы прорваться за пределы тюрьмы.

Если верить сообщениям, то попытка массового бегства боевиков из Аль-Синаа в итоге была предотвращена. О числе жертв и пострадавших с обеих сторон пока не сообщается.

Ранее, на фоне начала турецкой военной операции к востоку от Евфрата, курдские формирования грозились открыть тюрьмы, где содержатся сотни боевиков ИГИЛ*.