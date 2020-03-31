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В радиусе полутысячи километров все под контролем «Москвы»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Москва-1», который серийно поставляется в войска с 2015 года, не имеет аналогов в армиях других стран и обладает расширенными возможностями по контролю за радиоэлектронными средствами систем вооружения вероятного противника.

Об этом рассказало электронное издание «Армейский стандарт». По данным издания, «Москва-1» имеет радиус действия до 400 километров при обзоре в 360 градусов. В комплексе два модуля - модуль радиоэлектронной разведки 1Л265Э и автоматизированный пункт управления станциями помех 1Л266Э.

Предназначен комплекс для мониторинга воздушного пространства, в частности, для обнаружения боевой техники и крылатых ракет противника. «Москва-1» находит цели, пеленгует, измеряет параметры и сопровождает воздушные источники излучения, работающие в радиочастотных диапазонах.

«Москва-1» передает данные об обнаруженных объектах противника своим средствам ПВО и авиации для уничтожения, либо другим системам радиоэлектронной борьбы - для подавления. Нередко «Москва-1» работает совместно с комплексом «Красуха С-4». Одновременно «Москва-1» может ставить задачи девяти комплексам радиоэлектронной борьбы и средствам противовоздушной обороны. При этом «Москва-1» остается невидимой для средств радиотехнической разведки противника, поскольку работает в режиме пассивной радиолокации, а всю информацию передает по защищенным каналам связи.

Особенность «Москвы-1» - высокий уровень искусственного интеллекта. Например, при массированной атаке средств воздушного нападения противника комплекс в автоматическом режиме определяет наиболее важные цели. 

Характеристики дальности действия «Москвы-1» особо впечатляют на фоне ограниченных возможностей иностранных противорадиолокационных средств. Например, максимальная дальность действия основной противорадиолокационной ракеты США AGM-88 HARM уступает нашему комплексу почти в 4 раза и составляет чуть более 100 километров. «Москву-1» уже по достоинству оценили в НАТО. В частности, генералы Филипп Бридлав и Бен Ходжес публично признали превосходство российских систем РЭБ. Комплекс «Москва-1» в числе тех, что произвели наибольшее впечатление на натовских специалистов.

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