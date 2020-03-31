Реактивные системы "Смерч" разместили в Калининградской области

Реактивные системы залпового огня "Смерч" разместили в Калининградской области. На Балтийском флоте проходят лагерные сборы артиллерийских подразделений различных воинских частей, в которых задействован и реактивный дивизион системы "Смерч".

Как пояснил начальник отделения боевой подготовки артиллерийской бригады майор Алексей Юрченко, "Смерчи" пришли на смену выведенным за штат "Градам", пишет газета "Страж Балтики". Новые реактивные системы залпового огня применяют теперь в учебных целях. По словам майора Юрченко, переход на другое вооружение усилил боевую мощь бригады, увеличилась и дальность стрельбы и площадь покрытия.

В учениях также принимают участие артиллерийские пушечные, разведывательный и противотанковый дивизионы, а также комендантский взвод, который обеспечивает связь и передвижение войск. Инженерно-саперный взвод выполняет рекогносцировку местности.

В среднем, в зависимости от задач, выполняется от 30 до 50 выстрелов. На каждое орудие - по 7-8 снарядов. Бойцы поражают мишени "танк", "ПТУР в окопе", "группа танков". Точность попадания - свыше 90 процентов.

В дальнейшем планируются тактические учения с реактивным артиллерийским дивизионом и пушечной батарей. После лагерного сбора военнослужащие отправятся в места постоянной дислокации.

Светлана Цыганкова