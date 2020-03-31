Войти
Российская газета

Cамозарядный карабин Калашникова 1948 года показали на видео

312
0
0
Источник изображения: rg.ru

Самозарядный карабин Калашникова образца 1948 года по своей конструкции превосходил существующие в СССР модели оружия, но в серийное производство не пошел.

Как сообщил начальник отдела фондов военно-исторического музея артиллерии Руслан Чумак, к работе над образцом 7,62 мм самозарядного карабина конструктор приступил на ижевском мотозаводе №524 во время изготовления опытной партии автоматов АК-47.



Конструктивно карабин Калашникова 1948 года является компиляцией автоматов АК-46 и АК-47. Главными отличиями стали газоотводный механизм с коротким поршнем, оригинальный затвор и магазин на 10 патронов, который вставлялся в карабин.

"В своих мемуарах конструктор рассуждал о дальнейшей судьбе этого карабина. Он считал этот образец удачным и говорил, что не будь у Симонова к этому времени уже готового изделия, быть может судьба его карабина могла сложиться иначе. Действительно, с точки зрения конструктивного совершенства, этот образец превосходит самозарядный карабин Симонова", - сказал Руслан Чумак.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Похожие новости
14.01.2020
Более 80% устаревших моделей бронежилетов заменили на средства защиты боевой экипировки "Ратник" в воинских частях ЗВО
18.11.2019
Advance (Хорватия): "Калаш" между добром и злом
03.02.2015
Дешево и сердито
14.09.2010
Бут или не Бут?
14.01.2009
Информация о передаче Армении российской военной техники на сумму 800 млн. долларов не соответствует действительности – Минобороны РФ
22.07.2008
Товарищ по оружию. Президент Венесуэлы приезжает в Россию с "военным" визитом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.03 08:50
  • 33
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 31.03 08:39
  • 28
Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»
  • 31.03 08:29
  • 29
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 31.03 07:30
  • 42
"Из России с любовью": российские вирусологи прибыли в Италию
  • 31.03 06:55
  • 13
Несколько случаев заражения коронавирусом выявили на авианосце ВМС США
  • 31.03 06:07
  • 20
Sina (Китай): российский Су-57 против американского F-35 – чьи истребители пятого поколения лучше?
  • 31.03 06:03
  • 10
Гальюны «торпедировали» новейшие американские авианосцы
  • 31.03 05:59
  • 322
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 31.03 04:59
  • 24
Автомат Калашникова XXI века
  • 31.03 04:32
  • 785
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 31.03 02:13
  • 30
Foreign Policy (США): Запад в панике, Путин наблюдает
  • 31.03 01:53
  • 2
Американский Patriot не смог полностью защитить Эр-Рияд от ракет
  • 31.03 01:27
  • 0
Жертвы королевских разборок...
  • 31.03 00:33
  • 5
Выстрел на вылет: снайперы научились сбивать вертолеты из засады
  • 30.03 23:59
  • 1
За дезинформацию о коронавирусе придется отвечать