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Российская газета

Видео: воевавший на Т-34 ветеран сел за рычаги танка Т-72

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Ветеран Габдрауф Гареев, прошедший Великую Отечественную войну механиком-водителем легендарного Т-34, сел за управление современным Т-72Б3 во время учебных занятий танкистов на Тоцком полигоне.

Давнее желание участника войны в преддверии 75-летия Победы исполнило командование Второй общевойсковой армии Центрального военного округа.

Перед проездом ветерану вручили шлемофон с нашивкой "Метеор" - это позывной, с которым Габдрауф Гареев прошел боевой путь, и который получил за то, что его машина почти всегда оказывалась готова к выходу на позиции быстрее остальных.

Выслушав краткий инструктаж, ветеран забрался на место механика-водителя. Судя по кадрам, он весьма уверенно чувствовал себя за рычагами современного танка.

- Это лучший подарок не только на день рождения, который будет совсем скоро, 14 апреля, но и на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, - цитирует Габдрауфа Гареева пресс-служба ЦВО.

К слову, в прошлом году участник ВОВ смог осуществить еще одну свою мечту - он смог вновь проехать в легендарной "тридцатьчетверке".

Габдрауф Гареев попал на фронт в 1943 году в возрасте 17 лет. В начале службы помогал зенитчикам, освещая небо прожекторами, а через полгода был отобран в танковые подразделения. В боях за освобождение Варшавы в 1945 году получил тяжелое ранение и контузию.


Тимур Алимов

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