БТР-4Е идёт в войска

Вооружённые силы Украины получили очередную партию бронетранспортёров БТР-4Е. В минувшие выходные информационное агентство Минобороны Украины «АрмияInform» сообщило о том, что Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Александра Морозова (ХКБМ) передало военным четыре новых боевых машины.

«Все БТР-4Е приняты военной приёмкой Минобороны. С сегодняшнего дня они усилят боевой потенциал армии. С каждой единицей такой техники, которую отправляем в армию, наше государство становится сильнее», — рассказал директор ХКБМ Яков Мормиль.

Бронетранспортёры БТР-4Е Источник изображения: armyinform.com.ua

В ХКБМ указывают, что первые отправки бронетехники этого типа состоялись в декабре 2019 года, когда военным передали 12 бронетранспортёров БТР-4Е. Сейчас контракт выполняется в полном объёме и в соответствии с графиком. Бронемашины собирают без задержек, даже с учётом введённых карантинных мер. По данным портала defence-ua.com, ВСУ получили 23 единицы БТР-4Е из заказанной ещё в 2016 году партии в 45 машин. Оставшиеся 22 бронетранспортёра украинская армия должна получить до 31 августа 2020 года.

В ноябре прошлого года в администрации президента Украины сообщили о инициировании Владимиром Зеленским пересмотра контракта на поставку 45 единиц БТР-4Е «Буцефал». Согласно базовым условиям контракта, отгрузка всех 45 бронетранспортёров должна была завершиться ещё в июне 2019 года. Из-за проблем стандартизации в ОПК Минобороны Украины отказалось принимать на вооружение машины, корпуса которых выполнены из бронестали производства стран-членов ЕС и НАТО.