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ЦАМТО

Процесс вхождения ОАК в "Ростех" завершен

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Стенд ОАК
Стенд Объединенной авиастроительной корпорации на LIMA 2017.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 30 марта. Процесс вхождения Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в "Ростех" завершен, сообщил в интервью "РИА Новости" исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.

"Безусловно, событием номер один в прошлом году стала интеграция ОАК в состав "Ростеха". Совокупно авиационный кластер вместе с ОАК, ОДК и т.д. приносит корпорации 44% всей выручки – более 770 млрд. руб. С вхождением ОАК в состав "Ростеха" мы становимся одной из ведущих авиастроительных корпораций в мире. Включение ОАК в "Ростех" завершено, но остается ряд мероприятий, которые будут завершены в рабочем порядке в ближайшее время", – цитирует "РИА Новости" О.Евтушенко.

Как напоминает агентство, в конце октября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче "Ростеху" 92,31% акций ОАК. Тогда глава госкоропорации Сергей Чемезов говорил, что вхождение ОАК в "Ростех" будет завершено в течение полутора лет. Позднее в "Ростехе" пояснили, что ОАК – "актив непростой, ряд процессов нуждается в перенастройке". Первоочередные задачи, которые ставит "Ростех", – оптимизация процессов управления и производства.

В сентябре 2019 года индустриальный директор авиакластера "Ростеха" Анатолий Сердюков в интервью "РИА Новости" сообщил, что рабочая группа по интеграции ОАК в "Ростех" провела аудит почти всех предприятий ОАК и наметила сценарии их развития. Тогда же он отметил, что количество руководителей в ОАК избыточно, и даны рекомендации по оптимизации центрального аппарата.

В ноябре прошлого года С.Чемезов заявил, что процесс передачи акций ОАК "Ростеху" может завершиться в первом полугодии 2020 года, передает "РИА Новости".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОАК
ОДК УК
Ростех
Персоны
Путин Владимир
Сердюков Анатолий
Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год
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