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ЦАМТО

Тренажер "Тайфун-М" позволяет ракетчикам моделировать различную обстановку

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Внутри противодиверсионной машины "Тайфун-М".
Внутри противодиверсионной машины "Тайфун-М". © ИТАР-ТАСС/Артем Коротаев.
Источник изображения: http://itar-tass.com/

ЦАМТО, 30 марта. В ходе обучения подразделений охраны и обороны ракетных соединений РВСН используют учебно-тренировочные средства последнего поколения.

В учебном корпусе, имитирующем полевую позицию, военнослужащие учатся устанавливать разведывательно-сигнализационные устройства, с помощью которых условные диверсанты будут обнаружены в любых метеоусловиях вне зависимости от времени суток.

Этот симулятор позволяет моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения агрегата в любых экстремальных условиях с учетом рельефа местности, различных дорожных покрытий, других препятствий.

Тренажер позволяет контролировать в реальном времени действия обучаемых, фиксируя результаты каждого из номеров расчета в автоматическом режиме. Телевизионная система наблюдения позволяет руководителю занятий контролировать действия всех членов экипажа.

Благодаря многофункциональности тренажер позволяет осуществлять подготовку всего экипажа БПДМ от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы, сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.

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Продукция
Тайфун-М
Проекты
Тайфун
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