Тренажер "Тайфун-М" позволяет ракетчикам моделировать различную обстановку

ЦАМТО, 30 марта. В ходе обучения подразделений охраны и обороны ракетных соединений РВСН используют учебно-тренировочные средства последнего поколения.

В учебном корпусе, имитирующем полевую позицию, военнослужащие учатся устанавливать разведывательно-сигнализационные устройства, с помощью которых условные диверсанты будут обнаружены в любых метеоусловиях вне зависимости от времени суток.

Этот симулятор позволяет моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения агрегата в любых экстремальных условиях с учетом рельефа местности, различных дорожных покрытий, других препятствий.

Тренажер позволяет контролировать в реальном времени действия обучаемых, фиксируя результаты каждого из номеров расчета в автоматическом режиме. Телевизионная система наблюдения позволяет руководителю занятий контролировать действия всех членов экипажа.

Благодаря многофункциональности тренажер позволяет осуществлять подготовку всего экипажа БПДМ от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы, сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.