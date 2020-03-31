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ЦАМТО

Главный приз Международного салона "Архимед" впервые вручен представителям Минобороны России

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Здание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

ЦАМТО, 30 марта. Гран-при Московского международного салона изобретений и инновационных технологий "Архимед" впервые наградили Министерство обороны Российской Федерации.

Приз "Золотой Архимед" был вручен 27 марта 2020 года на торжественном закрытии салона.

Международное жюри присудило главный приз за совокупность технических решений, изобретений и инновационных проектов двойного назначения, презентованных в рамках салона 14 вузами и научно-исследовательскими организациями Минобороны России. В 2020 году по линии ведомства было представлено более 150 проектов по перспективным направлениям военного и гражданского назначения.

Приз вручен начальнику Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майору Андрею Гончарову.

Как отметил А.Гончаров, салон "Архимед" является одной из основных площадок, на которой Министерство обороны ежегодно отбирает значительное число инновационных проектов в интересах Вооруженных Сил. Так, в этом году экспертной комиссией ГУНИД МО РФ отобрано более 20 проектов для демонстрации на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2020".

"Инновационные проекты будут представлены на специальной экспозиции форума "Инновационный клуб". В дальнейшем их рассмотрят на возможность внедрения в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, а также проведения исследований на базе лабораторий Военного инновационного технополиса "ЭРА", – добавил начальник Главного управления.

Справочно:

В этом году "Архимед" проходил дистанционно. Представители экспертной комиссии и жюри оценивали изобретения двойного назначения по конкурсным документам. Всего в этом году было подано свыше 3000 заявок на участие от организаций и коллективов из 35 регионов России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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