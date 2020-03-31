Среди российских военных заразившихся коронавирусом нет

ЦАМТО, 30 марта. МО РФ провело более 500 тестирований на коронавирус у военнослужащих за последние пять дней, среди российских военных никто не заразился, следует из бюллетеня по санитарно-эпидемиологической обстановке в ВС РФ, опубликованного в газете "Красная звезда".

Как напоминает "РИА Новости", первый такой бюллетень Минобороны опубликовало 25 марта. На тот момент тестирование прошли 3214 военнослужащих. Сейчас – уже 3756.

В бюллетене отмечается, что 32 военных госпиталя развернули специальные отделения общей емкостью 4800 койко-мест. У военных медиков имеется 2782 аппарата искусственной вентиляции легких. Работают девять оперативных групп по мониторингу санитарно-эпидемиологической обстановки, развернуто 15 мобильных комплексов по выявлению коронавируса. Также сформированы 1647 специальных расчетов для проведения дезинфекции.