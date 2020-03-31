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ЦАМТО

Отряд Международного противоминного центра завершил гуманитарное разминирование территории Лаоса

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Военнослужащие ВС Лаоса на мотоциклах "Урал"
Военнослужащие ВС Лаоса на мотоциклах "Урал".
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 30 марта. Российские военнослужащие Международного противоминного центра ВС РФ завершили совместное выполнение задач с военнослужащими отряда разминирования U-58 Народной армии Лаоса по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов в районе аэродрома "Тхонгхайхин" (провинция Сиенгхуанг).

В ходе выполнения работ с октября 2019 г. по март 2020 г. российскими специалистами на территории свыше 10 га было обнаружено и обезврежено более 830 взрывоопасных предметов.

Очищенная территория передана представителям Национального комитета по контролю над неразорвавшимися боеприпасами Лаоса.

В торжественных мероприятиях, посвященных этому событию принял участие заместитель министра обороны Лаоса генерал-лейтенант Онси Сенсук, он поблагодарил российских саперов и вручил им ведомственные медали "Дружба".

Завершилось мероприятие проведением символического подрыва обнаруженных российскими саперами взрывоопасных предметов.

В пункте размещения российских саперов на территории Лаоса был развернут филиал Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации, на базе которого 20 лаосских военнослужащих прошли теоретическую подготовку на российских средствах поиска и защиты сапера, а также освоили их практическое применение на местности совместно с российскими коллегами.

Кроме того, состоялась передача новейших российских средств поиска взрывоопасных предметов и защиты сапера (переносной индукционный миноискатель, металлодетектор глубинный, подрывная машинка, маскировочный комплект табельный) специалистам инженерных войск Народной армии Лаоса.

Это уже вторая командировка российских военнослужащих противоминного центра в Лаос. Российская сторона намерена продолжить оказание содействия Лаосу по разминированию территории страны от неразорвавшихся боеприпасов.

В октябре прошлого года в целях выполнения решения президента Российской Федерации – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами в Лаос для оказания содействия в разминировании территории страны был направлен отряд разминирования Международного противоминного центра ВС РФ в количестве 34 человек.

Справочно:

Основная часть боеприпасов относилась к кассетным авиационным бомбам типа BLU-26, BLU-63, BLU-3/B, противопехотным минам и артиллерийским снарядам, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.

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Лаос
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