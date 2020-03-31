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ТАСС

Новейший боевой УАЗ "Патриот Пикап" представят на Параде Победы в Ростове-на-Дону

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Крупнокалиберный пулемет "Корд"
Крупнокалиберный пулемет "Корд".
Источник изображения: Владимир Аносов

Он оснащен 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом "Корд"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 марта. /ТАСС/. Новейшие автомобили УАЗ "Патриот Пикап", оснащенные крупнокалиберным пулеметом "Корд", впервые продемонстрируют на Параде Победы в Ростове-на-Дону. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Полноприводные автомобили УАЗ "Патриот Пикап", оснащенные 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом "Корд", впервые покажет Южный военный округ на Параде Победы в Ростове-на-Дону", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что 9 мая военные парады пройдут в городах-героях Волгограде, Новороссийске, Севастополе, Керчи, а также в Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Астрахани, Симферополе и Новочеркасске. В составе механизированных колонн проедут более 70 единиц современной военной автомобильной техники, в том числе бронеавтомобили подразделений специального назначения "Тайфун", "Тигр-М" с боевым модулем "Арбалет-ДМ", "Рысь", а также ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ на базе автомобиля "Урал".

По информации пресс-службы ЮВО, всего в 10 военных парадах примут участие более 10 тыс. военнослужащих, будет задействовано свыше 600 единиц вооружения и военной техники.

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Страны
Россия
Продукция
Арбалет-ДМ
Корд
Тигр-М
Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
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