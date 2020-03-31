Британия готова кредитовать покупателей своего оружия

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В эпоху экономической нестабильности, в которую, к сожалению, в очередной раз погрузился весь мир, каждая страна усиленно изыскивает источники наполнения собственного бюджета. И если кто-то делает упор на природные ископаемые, кто-то на технологии, то Великобритания ставит на торговлю оружием.

Для этих целей, по сообщениям издания The Guardian, Соединенное Королевство создает новый фонд на сумму в один миллиард фунтов стерлингов, предназначенный для кредитования всех желающих приобрести вооружение британского производства. При этом призыв к его приобретению звучит в первую очередь для стран «третьего мира». Торговля оружием должна стать, по мнению правительства Великобритании, одним из основных источников наполнения бюджета страны. Формирование же Лондоном специальной команды специалистов по содействию продвижению товаров оборонной промышленности свидетельствует о том, что намерения у него более чем серьезные.

Не обошлось здесь и без Департамента экспортных кредитов (Export Finance), деятельность которого затрагивает практически все сферы мирового рынка, касающиеся Великобритании. Именно Export Finance будет контролирующим органом нового фонда. «Связка», надо отдать должное, получится отличная: более чем солидный опыт работы со стороны Export Finance и финансы фонда помогут Соединенному Королевству сделать достаточно серьезный прорыв в данной области, «облагодетельствовав» продукцией своего ВПК те страны, где этой продукции еще по какой-то причине нет. А также увеличить поставки туда, где ее и так предостаточно. При этом в очередной раз подтвердить свое лидерство на мировом рынке торговли оружием.

С 2008 по 2018 год Соединенному Королевству во всех специализированных рейтингах отводилась вторая строка в перечне наиболее крупных поставщиков оружия в мире. Его доля на рынке составляла 19%. На протяжении упомянутого периода наибольшую часть оружия получил Ближний Восток. В 2010 году Великобритания сделала ставку на так называемые несвободные страны, которых, согласно докладу «Freedom in the World», в мире насчитывается 51. Покупателями британского оружия стали 39 их них, а также 22 страны, в которых, по мнению правительства Британии, «стоило особо заострить внимание на проблемах прав человека». Странное дело, но поборники демократии не накладывали на такие страны санкции за попрание демократических ценностей, а заключали крайне выгодные оружейные контракты.

Данные статистики, которые подготовила Британская служба по торговле инвестициями, впечатляют: согласно им, количество оружия, которым за десятилетний период Соединенное Королевство «облагодетельствовало» мир, значительно превосходит проданное за то же время Китаем, Россией или Францией. С лидирующих позиций Великобритании не удалось подвинуть лишь Соединенные Штаты Америки, цепко удерживающие пальму первенства в данной области.

Сведения о планах Лондона после Brexit превратить собственный ВПК в главного донора экономики были преданы гласности и попали на страницы британских СМИ стараниями активистов тамошней организации СААТ («Движение против торговли оружием»). Один из ее членов, Эндрю Смит, утверждает, в частности, что их претворение в жизнь будет «многие годы способствовать жестокости и насилию» во всем мире, прежде всего на Ближнем Востоке. В качестве примера он приводит «разрушительное воздействие» поставок британских боевых самолетов и ракетно-бомбового вооружения к ним, которые впоследствии применяются ВВС Саудовской Аравии против Йемена.

Будем реалистами: членам СААТ, пытающимся своими действиями «торпедировать» милитаристские решения британского правительства, вряд ли каким-либо образом удастся повлиять на данную ситуацию. Точно так же они протестовали против «торговли смертью» пять лет назад и ранее – с нулевым практически результатом. В нынешних же условиях жесточайшего финансового кризиса, начинающегося в мире на наших глазах, шансы на отказ Великобритании от такого выгоднейшего бизнеса, что бы там ни заявляла «возмущенная общественность», и вовсе равны нулю.