Новый тепловизионный комплекс для эпидемиологического контроля продемонстрируют на форуме «Армия-2020»

На площадке Международного военно-технического форума «Армия-2020» будет продемонстрирован новый тепловизионный комплекс для эпидемиологического контроля ISMTB – ZS.

Основное преимущество комплекса заключается в способности бесконтактного выявления людей с повышенной температурой тела. В современных условиях этот прибор крайне актуален, так как позволяет распознать заболевших в местах массового скопления людей.

«Данный прибор сейчас <…> необходим для любого работодателя, чтобы вовремя распознать заболевшего работника», - сообщается на сайте производителя.

Комплекс появился в линейке продукции компании «Лазерные компоненты». Прибор оснащен интеллектуальным алгоритмом сопоставления тепловизионных изображений и изображений видимого диапазона, что позволяет распознать и зафиксировать внешние данные лиц с повышенной температурой. Как сообщают производители, точность температурных измерений ISMTB – ZS составляет ±0,3°С. Качество работы прибора обеспечивается за счет точной калибровки по АЧТ (абсолютно черное тело). Новый тепловизионный комплекс обладает широким полем зрения и способностью одновременно отслеживать около 30 целей. Кроме того, он оснащен функцией автоматического выявления людей с повышенной температурой тела. При обнаружении человека с повышенной температурой включается тревожная сигнализация. Прибор прост в эксплуатации, компактен и легок в установке.

Компания представит новый ISMTB – ZS на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Форум пройдет с 23 по 29 августа 2020 года в Конгрессно-выставочном центре «Патриот».

Газета "Военно-промышленный курьер",