Войти
Военно-промышленный курьер

Новый тепловизионный комплекс для эпидемиологического контроля продемонстрируют на форуме «Армия-2020»

311
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

На площадке Международного военно-технического форума «Армия-2020» будет продемонстрирован новый тепловизионный комплекс для эпидемиологического контроля ISMTB – ZS.

Основное преимущество комплекса заключается в способности бесконтактного выявления людей с повышенной температурой тела. В современных условиях этот прибор крайне актуален, так как позволяет распознать заболевших в местах массового скопления людей.

«Данный прибор сейчас <…> необходим для любого работодателя, чтобы вовремя распознать заболевшего работника», - сообщается на сайте производителя.

Комплекс появился в линейке продукции компании «Лазерные компоненты». Прибор оснащен интеллектуальным алгоритмом сопоставления тепловизионных изображений и изображений видимого диапазона, что позволяет распознать и зафиксировать внешние данные лиц с повышенной температурой. Как сообщают производители, точность температурных измерений ISMTB – ZS составляет ±0,3°С. Качество работы прибора обеспечивается за счет точной калибровки по АЧТ (абсолютно черное тело). Новый тепловизионный комплекс обладает широким полем зрения и способностью одновременно отслеживать около 30 целей. Кроме того, он оснащен функцией автоматического выявления людей с повышенной температурой тела. При обнаружении человека с повышенной температурой включается тревожная сигнализация. Прибор прост в эксплуатации, компактен и легок в установке. 

Компания представит новый ISMTB – ZS на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Форум пройдет с 23 по 29 августа 2020 года в Конгрессно-выставочном центре «Патриот».

Газета "Военно-промышленный курьер",

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
Похожие новости
12.08.2019
СССР – СНГ – Российская Федерация: становление новых вооруженных сил
22.03.2017
Верфи России: ядерные "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
10.03.2017
Владимир Гутенев провел мастер-класс для слушателей Военной академии РВСН им. Петра Великого
22.02.2017
"Ратники" идут
10.09.2013
В текущем году на вооружение ВС РФ поступило свыше 100 модернизированных танков
03.09.2013
ВМФ РФ спасает дряхлые самолеты и подлодки модернизацией
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.03 08:39
  • 28
Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»
  • 31.03 08:33
  • 32
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 31.03 08:29
  • 29
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 31.03 07:30
  • 42
"Из России с любовью": российские вирусологи прибыли в Италию
  • 31.03 06:55
  • 13
Несколько случаев заражения коронавирусом выявили на авианосце ВМС США
  • 31.03 06:07
  • 20
Sina (Китай): российский Су-57 против американского F-35 – чьи истребители пятого поколения лучше?
  • 31.03 06:03
  • 10
Гальюны «торпедировали» новейшие американские авианосцы
  • 31.03 05:59
  • 322
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 31.03 04:59
  • 24
Автомат Калашникова XXI века
  • 31.03 04:32
  • 785
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 31.03 02:13
  • 30
Foreign Policy (США): Запад в панике, Путин наблюдает
  • 31.03 01:53
  • 2
Американский Patriot не смог полностью защитить Эр-Рияд от ракет
  • 31.03 01:27
  • 0
Жертвы королевских разборок...
  • 31.03 00:33
  • 5
Выстрел на вылет: снайперы научились сбивать вертолеты из засады
  • 30.03 23:59
  • 1
За дезинформацию о коронавирусе придется отвечать