Космическая конференция GLEX-2020 перенесена на сентябрь из-за коронавируса

Москва. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Международная астронавтическая федерация (IAF) и госкорпорация "Роскосмос" приняли решение о переносе Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2020 на 1-3 сентября из-за распространения коронавируса, сообщает IAF.

"В связи с текущей ситуацией COVID-19 Международная астронавтическая федерация и Роскосмос договорились о том, что Глобальная конференция по исследованию космоса (GLEX 2020) будет перенесена на 1-3 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что данный срок может быть также изменен в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

"К середине июня мы намерены повторно подтвердить дату 1-3 сентября 2020 года или сообщить о любой необходимой дальнейшей отсрочке", - сообщает федерация.

Конференция GLEX-2020 была запланирована на 9-11 июня в Санкт-Петербурге. Ее соорганизаторами выступают госкорпорация "Роскосмос" и IAF. Это второе по значимости мероприятие под эгидой федерации после Международного аэронавтического конгресса, проведение которого запланировано осенью 2020 года в Объединенных Арабских Эмиратах.