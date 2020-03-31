Не успев родиться, советский «Дракон» устарел

Журнал The National Interest вспомнил о малоизвестной странице советского танкостроения.

В статье «ИТ-1 «Дракон»: сумасшедший русский танк, о котором вы ничего не слышали», отмечается, что эта разработка хоть и оказалась тупиковой, но была очень интересной. Она позволяет понять, как в СССР пришли к идее оснащать танки ПТУР.

История проекта начинается в январе 1956 году, когда нарком тяжелого машиностроения СССР Вячеслав Малышев (в действительности в то время он был уже председателем Гос комитета Совета Министров СССР по новой технике) провел встречу с советскими проектировщиками танков. Малышев спросил, работают ли они над оснащением их ПТУР. Тогда эта идея только обсуждалось, но после совещания пришлось воплощать ее в жизнь.

К тому времени было разработано несколько систем противотанковых управляемых ракет, в частности, 3M6 «Шмель» и 3M11 «Флейта». Однако они были установлены на легких платформах, таких как внедорожники ГАЗ, и не очень подходили для использования в танках. Инженеры рассматривали два варианта: полностью ручное наведение, наподобие ПТРК «Малютка», или автоматическая инфракрасная система. Но первое решение сочли слишком трудным, а второе не было достаточно зрелым технически на тот момент.

К концу 1957 года проект первого ракетного танка доработали, и присвоили ему обозначение «Объект 150». Он был основан на шасси танка Т-55, но башню сделали значительно более приземистой. Внутри располагалась пусковая установка (2К4 «Дракон»), которую можно было выдвигать и убирать через люки. Единственный пулемет танку сохранили для защиты от пехоты на близком расстоянии. В механизме заряжания ПТУР помещалось 12 ракет.

Однако на шасси Т-55 «Объект 150» не прошел испытания, и проект вернули на доработку. В 1962 году его перенесли на шасси танка Т-62. Тестирование продолжалось в течение 1960-х годов. Интересно, что «150» сравнивался с «432», предшественником Т-64, в огневых испытаниях. Выяснилось, что он может уничтожать большее число танков на более дальних дистанциях благодаря высокой вероятности попадания управляемых боеприпасов.

Испытания «Объекта 150» завершились в 1968 году, и машину приняли на вооружение в качестве истребителя танков ИТ-1. Он мог стрелять ПТУР на расстояние до 3,3 километров, но имел довольно большую минимальную дальность стрельбы в 300 метров. Однако ракеты были довольно слабыми, способными проникать только через 260-мм броню. Отсутствие орудия в сочетании с большой минимальной дальностью означало, что ИТ-1 нельзя было использовать вместе с другими танками. Было произведено только 220 ИТ-1 в период между 1972 и 1973 годами.

Рассматривался вопрос о том, чтобы установить на него 73-миллиметровое орудие «Грома» от БМП-1, которое обеспечило бы возможность ведения ближнего боя. Также планировалось поставить «Объект 150» на шасси Т-64. Но к этому моменту уже началась разработка противотанковых управляемых ракет, запускаемых через основное орудие, что сделало этот танк устаревшим.