Большая группа кораблей ТОФ заставила понервничать японских военных

Сразу 18 кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота вышли в море. На фоне сообщения о том, что на атомном подводном ракетном крейсере Северного флота К-266 «Орёл» введен коронавирусный карантин для всего экипажа, наблюдатели в соцсетях обращают внимание на разнородность корабельного состава и высказывают предположение, что это может быть связано с коронавирусом, хотя есть и другие соображения.

Источники с южных берегов Баренцева моря сообщили об установлении карантина в связи с Covid-19 на атомном подводном ракетном крейсере Северного флота К-266 «Орёл» 26 марта. По некоторым данным, причиной стало контактирование прибывшего на субмарину гражданского специалиста, имевшего контакт с человеком, у которого предварительно подтвердился коронавирус. Кроме экипажа «Орла» под карантин попали экипаж соседней подлодки и плавмастерская.

По информации экспертов «Оперативной линии», пишет Eadaily, в составе группы: ракетный крейсер «Варяг», эсминец «Быстрый», два БПК «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Трибуц», два малых противолодочных корабля «Метель» и «Советская гавань», до 6 больших ракетных катеров, корабль измерительного комплекса (КИК) «Маршал Крылов», а также суда вспомогательного флота (2 танкера, буксир, судно снабжения) и госпитальное судно «Иртыш».

«Корабли проследовали на восток проливом Лаперуза между островами Сахалин и Хоккайдо, вызвав нервное беспокойство у японских военных, приставивших для наблюдения и сопровождения свой патрульный корабль и базовый патрульный самолет Р-3С», - указали эксперты».