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Российская газета

National Interest перечислил преимущества советских экранопланов

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Источник изображения: rg.ru

"Наполовину самолет, наполовину корабль: нечто из фантастического фильма": так описывает советские экранопланы эксперт по национальной безопасности США Калеб Ларсон. Он перечислил достоинства этих транспортных средств.

За основу он взял советский экспериментальный экраноплан КМ, разработанный в конструкторском бюро Алексеева - на Западе он известен как "Каспийский монстр". Машина имела максимальную взлетную массу 544 тонны. И, несмотря на тяжесть, значительную крейсерскую скорость - 430 км/час с максимальной в 500 км/час. "Его крейсерская высота, как и у всех экранопланов, была ограниченной - 15 футов (4,5 метра). Что на деле являлось преимуществом, так как полет на низкой высоте помог бы избежать обнаружения с помощью радиолокационного оборудования", - пишет Калеб Ларсон в NI.

Эти преимущества обусловили высокий потенциал КМ для быстрой транспортировки пехоты. При этом экраноплан не был столь медленным и уязвимым, как обычные надводные корабли, отметил автор.

Другая разработка КБ Алексеева - экраноплан А-90 "Орленок" - был оснащен шасси и мог летать на эффективной высоте до 2000 метров при максимальной в 3000. "На хвосте был установлен самый мощный турбовинтовой авиационный двигатель из когда-либо созданных. Просто посмотрите фотографии - он огромен", - пишет Калеб Ларсон.


Майя Бирюкова

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Страны
США
Проекты
Экраноплан
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