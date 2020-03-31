Танки Т-90М "Прорыв" начнут поступать в войска в этом году

Поставки в войска глубоко модернизированного танка Т-90М "Прорыв" начнутся в 2020 году.

- В прошлом году "Уралвагонзавод" завершил государственные испытания танка Т-90М, в этом году мы начнем его поставки в войска, - рассказал РИА Новости исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. Он добавил, что корпорация в интересах Минобороны реализует ряд крупнейших проектов в области авиации.

"Прорыв" - глубокая и наиболее масштабная модернизация танка Т-90. Машина получила принципиально новую башню с многослойной защитой, ряд систем унифицированы с новейшей модификацией Т-72Б3: двигатель мощностью 1130 лошадиных сил в паре с автоматической коробкой передач, панорамные всесуточные прицелы. Обновлена система управления огнем, на танк установлена эффективная динамическая защита и противокумулятивные экраны.

Контракт на поставку Т-90М в войска был подписан на форуме "Армия 2019". Машина впервые примет участие в параде Победы на Красной площади.

Антон Валагин