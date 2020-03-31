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Перестановки в высшем военном руководстве Украины

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Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Зеленский назначил Главнокомандующего, Начальника Генштаба и Командующего Объединенных Сил

27 марта Президент Украины подписал Указ об освобождении от должности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Руслана Хомчака.

Другим соответствующим Указом глава государства назначил генерал-полковника Руслана Хомчака Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины.

В соответствии с Указом Президента Украины начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины назначен генерал-лейтенант Сергей Корнейчук.

Также Указом главы государства Командующим Объединенных сил Вооруженных Сил Украины назначен генерал-лейтенант Сергей Наев.

12 марта Президент Зеленский подписал закон "О внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" закона "О национальной безопасности Украины "Относительно вступления в силу положений по главнокомандующему Вооруженными силами Украины, Генерального штаба ВСУ, видов и отдельных родов войск (сил)" (№3015).

Согласно закону, с 27 марта 2020 года вступят в силу положения относительно главнокомандующего ВСУ, Генерального штаба ВСУ, видов и отдельных родов войск (сил).

С этого дня на законодательном уровне предусмотрено с этой даты разделение должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего ВСУ, порядок назначения их на должности, разграничение полномочий между ними и порядок организации руководства Вооруженными силами Украины.

Закон "О национальной безопасности Украины" был принят парламентом 21 июня 2018 года. Согласно нормам закона, положения частей 3-6 статьи 16 настоящего закона, касающиеся распределения должностей главнокомандующего и начальника Генштаба, должны были вступить в силу только с 1 января 2021 года. Вместе с тем Министерство обороны заявило о готовности перейти к новой структуре ВСУ с марта 2020 года.

Верховная Рада на внеочередном заседании 4 марта приняла закон "О внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" закона "О национальной безопасности Украины "Относительно вступления в силу положений по главнокомандующему Вооруженных сил Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, видов и отдельных родов войск (сил)" (№3015).

21 мая 2019 года Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Воруженных сил Украины и назначил на эту должность Руслана Хомчака. Генерал-лейтенант Сергей Корнийчук с мая 2019 года занимал должность первого заместителя начальника Генштаба ВСУ.

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Страны
Украина
Проекты
2020-й год
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