Корпус морской пехоты США назвал причины возможного отказа от большого числа F-35

Источник изображения: topwar.ru

Корпус морской пехоты США может не скоро получить очередные самолеты F-35. Это вдвойне удивительно, учитывая, что именно командование американских морпехов наиболее рьяно отстаивало необходимость приобретения истребителей в большом количестве.

Комендант Корпуса морской пехоты США генерал Дэвид Бергер представил доклад о планах развития американской морской пехоты в течение ближайших десяти лет. По мнению генерала, приобретение новых F-35 – под большим вопросом. Главный морпех США озвучил и причины, которые могут воспрепятствовать поставке самолетов.

В первую очередь, генерала заботит недостаточное финансирование КМП США. Ограниченность бюджета не позволяют содержать весьма дорогостоящие истребители и оплачивать их полеты. При этом комендант КМП уверен, что бюджет морской пехоты в обозримом будущем расти не будет, а те средства, которые выделяются Конгрессом на перевооружение, будут потрачены на замену устаревающей техники, в том числе танков и бронемашин.

Что интересно, в КМП США не исключают возможность отказа от знаменитых танков «Абрамс», которые сегодня находятся на вооружении подразделений морской пехоты. Комендант Корпуса, ссылаясь на опыт военных учений, проведенных в 2018-2019 гг., делает в своем докладе интересный вывод:

Танки непригодны для решения наших самых приоритетных задач в будущем.

Сейчас командование КМП США в большей степени озабочено обретением новых возможностей, таких как мобильная ракетная артиллерия, эскадрильи тяжелых и средних вертолетов, буксируемая артиллерия. Одновременно планируется сократить ряд подразделений Корпуса морской пехоты, включая роты военной полиции, понтонно-мостовые роты, три пехотных батальона и зенитные подразделения.

Масштабы сокращения численности личного состава КМП США оцениваются самим генералом Бергером в тысячи морских пехотинцев: только в 2021 году Корпус останется без 2000 военнослужащих, а в 2022-2023 гг. потеряет еще несколько тысяч человек. При этом сокращение личного состава планируется проводить на фоне модернизации вооружения подразделений Корпуса, что позволит уменьшить количество военнослужащих в строевых подразделениях.

Еще одна причина, по которой Корпус морской пехоты может отказаться от большого числа F-35 – невозможность набрать достаточное количество пилотов, обладающих должными навыками управления новейшими истребителями. Хотя Корпус морской пехоты США – это «армия в армии», в которой есть свои авиационные подразделения и пилоты, все же их количество более ограничено, чем в Военно-воздушных силах США. В итоге пилотов окажется значительно меньше, чем то количество самолетов, которое будет заказано Корпусом.

Источник изображения: topwar.ru

38-й комендант Корпуса морской пехоты США генерал Дэвид Бергер

У американской аудитории позиция коменданта Бергера вызвала удивление. Многие американцы пишут, что ничего не могут сказать о личности нового коменданта КМП, но считают предлагаемые им меры слишком радикальными для морской пехоты.

Хорошо, без F-35. Как же он ожидает, что морские пехотинцы будут защищены? Разве это не битва на Гуадалканале, где морские пехотинцы поняли, что ВМС не может держать крейсеры противовоздушной обороны. Разве мы не узнали более 70 лет назад, что морской пехоте нужно собственное вооружение? Эта стратегия имеет слишком много пробелов, чтобы быть осуществимой,

- возмущается один из американских пользователей.

Другие комментаторы связывают возможный отказ от поставок десятков F-35 в Корпус морской пехоты США с экономическим кризисом, который постигнет американское общество на фоне пандемии коронавируса и обвала цен на нефть. Проблемы в экономике неизбежно приведут к перераспределению средств и Конгресс США будет выделять меньшие деньги на те военные нужды, которые кажутся конгрессменам далеко не первостепенными.