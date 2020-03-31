NI рассказал о малоизвестном советском танке ИТ-1 "Дракон"

NI рассказал о необычной разработке ИТ-1 "Дракон" ("Объект 150"), оказавшей влияние на концепцию вооружения советских танков.

Журнал The National Interest пролил свет на малоизвестную страницу в советском танкостроении. Статья Чарли Гао озаглавлена "ИТ-1 "Дракон": Сумасшедший русский танк, о котором вы ничего не слышали". По мнению автора, эта разработка хоть и оказалась тупиковой, но была очень интересной. Она позволяет понять, как в СССР пришли к идее оснащать танки ПТУР.

История проекта начинается в январе 1956 году, когда нарком тяжелого машиностроения СССР Вячеслав Малышев (в действительности в то время он был уже председателем Государственного комитета Совета Министров СССР по новой технике) провел встречу с советскими проектировщиками танков. Малышев спросил, работают ли они над оснащением их ПТУР. Тогда эта идея только обсуждалось, но после совещания пришлось воплощать ее в жизнь.

К тому времени было разработано несколько систем противотанковых управляемых ракет, в частности, 3M6 "Шмель" и 3M11 "Флейта". Однако они были установлены на легких платформах, таких как внедорожники ГАЗ, и не очень подходили для использования в танках. В начале 1957 года разработчикам поставили задачу создать танк, вооруженный ПТУР, эффективным как в наступательных, так и в оборонительных боях. Это означало, что для управления ракетой у него должен быть стабилизированный прицел. Инженеры рассматривали два варианта: полностью ручное наведение, наподобие ПТРК "Малютка", или автоматическая инфракрасная система. Но первое решение сочли слишком трудным, а второе не было достаточно зрелым технически на тот момент.

Разработка стабилизированного прицела заняла некоторое время, но, поскольку первые настоящие двухосные орудия и стабилизаторы разрабатывались одновременно и для классических танков, задача не была непреодолимой. (В итоге ИТ-1 получил радиокомандную, полуавтоматическую систему).

К концу 1957 года проект первого ракетного танка доработали, и присвоили ему обозначение "Объект 150". Он был основан на шасси танка Т-55, но башню сделали значительно более приземистой. Внутри располагалась пусковая установка (2К4 "Дракон"), которую можно было выдвигать и убирать через люки. Единственный пулемет танку сохранили для защиты от пехоты на близком расстоянии. В механизме заряжания ПТУР помещалось 12 ракет.

Защита у ИТ-1 была аналогичной T-55, но предполагалась, что по танку будет тяжелее ударить из-за более низкого профиля.

Однако на шасси Т-55 "Объект 150" не прошел испытания, и проект вернули на доработку. В 1962 году его перенесли на шасси танка Т-62. Тестирование продолжалось в течение 1960-х годов. Интересно, что "Объект 150" сравнивался с "Объектом 432", предшественником Т-64, в огневых испытаниях. Выяснилось, что он может уничтожать большее число танков на более дальних дистанциях благодаря высокой вероятности попадания управляемых боеприпасов.

Испытания "Объекта 150" завершились в 1968 году, и машину приняли на вооружение в качестве истребителя танков ИТ-1. Он мог стрелять ПТУР на расстояние до 3,3 километров, но имел довольно большую минимальную дальность стрельбы в 300 метров. Однако ракеты были довольно слабыми, способными проникать только через 260-мм броню. Отсутствие орудия в сочетании с большой минимальной дальностью означало, что ИТ-1 нельзя было использовать вместе с другими танками. Ему пришлось бы отставать от них, в то время когда они, закрывая "Объект 150", готовились к окончательному штурму. Было произведено только 220 ИТ-1 в период между 1972 и 1973 годами.

Рассматривался вопрос о том, чтобы установить на него 73-миллиметровое орудие "Грома" от БМП-1, которое обеспечило бы возможность ведения ближнего боя. Также планировалось поставить "Объект 150" на шасси Т-64. Но к этому моменту уже началась разработка противотанковых управляемых ракет, запускаеых через основное орудие, что сделало этот танк устаревшим.

Олег Корякин