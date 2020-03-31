В ближайшие годы будут повышены возможности системы контроля космического пространства

Также планируется создание российских оптико-электронных средств контроля пространства космического базирования

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. В ближайшие годы будут существенно повышены возможности системы контроля космического пространства (СККП). Планируемое развитие направлено на совершенствование и повышение информационных возможностей, обработки информации и её использования потребителями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках совершенствования и развития системы контроля космического пространства планируется проведение модернизации существующих и создание новых специализированных оптико-электронных и лазерно-оптических средств контроля космического пространства наземного базирования, которые должны существенно повысить количественный состав проницающих способностей и точностей координатных измерений группировки. Значительное внимание будет уделяться развитию существующих и созданию новых радиолокационных станций с существенным повышением качества измерений по космическим объектам", - говорится в сообщении.

В планах и поэтапное создание российских оптико-электронных средств контроля космического пространства космического базирования. Предусматривается также создание новых специализированных радиотехнических средств контроля космического пространства, которые будут использовать для всепогодных и круглосуточных наблюдений удалённых космических аппаратов, энергию радиоизлучений бортовой аппаратуры самих космических аппаратов.

По мере развития наблюдательных средств поэтапно будут совершенствоваться и развиваться с использованием новейших достижений информационных технологий программно-аппаратные средства, а также средства передачи данных, связывающие Центр контроля космического пространства с источниками и потребителями информации.