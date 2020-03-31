Полет на грани остановки: нагрузки на пилотов Су-57

Источник изображения: topwar.ru

Каждый самолет, состоящий на вооружении ВВС, уникален и ведет себя по-разному. С появлением истребителя пятого поколения Су-57 российским летчикам пришлось адаптировать свои навыки к новой машине, оттачивая их для выполнения фигур высшего пилотажа. Об этом рассуждает издание Sputnik.

От «Кобры» до «Колокола»

Увлекательные маневры самолетов, которые нас радуют на различных авиашоу, на самом деле служат практическим целям – превзойти противника, одержать верх и в конечном итоге выиграть воздушный бой.

Например, знаменитый приём «Кобра Пугачева» позволяет экипажам истребителей Су-27 обыграть преследующего их неприятеля и поменяться с ним ролями. Еще один маневр, получивший название «Колокол Квочура», используется летчиками для обмана вражеских радаров и управляемых ракет класса «воздух-воздух», а также для быстрого снижения скорости перед поражением наземных целей.

Эти маневры часто выполняются на грани остановки самолета в воздухе, и только несколько моделей, таких как российский Су-27 или Су-57 пятого поколения, способны выполнить их, не подвергаясь серьезному риску крушения

- пишет Sputnik.

Источник изображения: topwar.ru

Цена за маневренность

Однако за это приходится платить свою цену. Пилоты испытывают аномально высокие уровни перегрузки, иногда приближающиеся к разрешенному максимальному пределу в 9g, объясняет российский летчик-испытатель и первый исполнитель «Колокола» Анатолий Квочур.

При показателе в 9g вес тела человека увеличивается в 9 раз. С его слов, сначала руки и ноги становятся тяжелее, становится сложнее управлять самолетом. Затем голова начинает наклоняться вниз. При 6g перед глазами появляется рябь. Под действием силы тяжести кровь вдоль позвоночника спускается к ногам, оставляя мозг лишенным кислорода и заставляя его отключаться. Вы теряете способность видеть ясно и правильно воспринимать текущую ситуацию.

Только горстка пилотов в состоянии выдержать такое напряжение и сохранить контроль над своими реактивными самолетами во время воздушного боя. Впервые они «знакомятся» с перегрузкой на тренажерах, вырабатывая устойчивость. Опытные пилоты инстинктивно чувствуют, когда им нужно уменьшить угол атаки во время маневра, чтобы избежать так называемой G-LOC – вызванной гравитацией потери сознания.

Помогают им при пилотировании специальные авиационные костюмы, которые были разработаны в 1950-х годах и с тех пор постоянно улучшаются. Они создают давление в нижней части тела, отталкивая кровь обратно к мозгу. Как пояснил Квочур, он опробовал одну из последних российских разработок, которая «действительно помогла», когда он достиг уровня перегрузки в 11,5 g.