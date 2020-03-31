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ТАСС

В России завершили испытания нового комплекса "Орион" для связи с МКС

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МКС. Архивное фото
МКС. Архивное фото.
Источник изображения: Роскосмос/Олег Артемьев

В холдинге "Росэлектроника" сообщили, что испытания прошли успешно, предприятие готово к поставкам

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" завершил испытания и готов к поставкам новейшего комплекса "Орион-Ц" для связи Центра управления полетами (ЦУП) с Международной космической станцией (МКС) и космическими кораблями. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе холдинга.

"Изготовлен опытный образец наземного приемо-передающего цифрового телевизионного комплекса "Орион-Ц", проведены его испытания. Испытания прошли успешно, опытно-конструкторские работы завершены, предприятие готово к поставкам", - сказали в "Росэлектронике".

Комплекс был разработан специалистами АО "НИИ Телевидения" (входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех").

"Орион-Ц" создан по заказу РКК "Энергия". Он обеспечивает устойчивую к помехам связь между МКС, космическими кораблями и Центром управления полетами. Во время сеанса связи космонавты и ЦУП имеют возможность одновременно обмениваться звуковой и видеоинформацией в цифровом формате высокого качества, при этом комплекс компактнее и мобильнее предшественников, удобнее в настройке и эксплуатации, отмечают в "Росэлектронике".

"Росэлектроника" объединяет более 120 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 государств, в том числе в страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

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