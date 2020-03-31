Войти
Lenta.ru

В США заинтересовались «застигнутой врасплох» российской АПЛ

341
0
0
К-560 «Северодвинск»
К-560 «Северодвинск».
Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Запуск крылатых ракет с субмарин прямо от причальной стенки является еще одним примером интересной и уникальной военно-морской тактики, которую СССР разработал во время холодной войны, а Россия продолжает использовать до сих пор, пишет The Drive

Таким образом в американском издании прокомментировали возможность российской атомной подводной лодки (АПЛ) «Северодвинск» проекта 885 «Ясень» запускать «Калибры» непосредственно у причальной стенки, будучи «застигнутой врасплох» своим противником.

В марте 2019 года «Известия» написали, что данная субмарина провела успешный пуск «Калибра», будучи пришвартованной к пирсу.

Головную многоцелевую АПЛ проекта 885 «Ясень» «Северодвинск» Военно-морской флот России принял в 2014 году. Подлодку отличает возможность комбинирования ракетного и торпедного вооружения. Максимальная глубина погружения корабля составляет 600 метров, надводная скорость — 16 узлов, подводная — 31 узел. Экипаж АПЛ — 90 человек.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
885 Ясень
Похожие новости
24.02.2020
The National Interest (США): эта субмарина способна уничтожить весь человеческий род (или почти весь)
12.12.2018
Проекция силы: зачем Ту-160 полетели в Венесуэлу
28.05.2018
Эксперты раскрыли влияние санкций на обороноспособность России
21.03.2016
Урезание бюджета не коснулось строительства новых подлодок для ВМФ РФ
09.03.2016
Флот США получит супермогилу за $ 15 миллиардов
23.06.2010
Горизонт в тумане неизвестности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.03 08:39
  • 28
Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»
  • 31.03 08:33
  • 32
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 31.03 08:29
  • 29
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 31.03 07:30
  • 42
"Из России с любовью": российские вирусологи прибыли в Италию
  • 31.03 06:55
  • 13
Несколько случаев заражения коронавирусом выявили на авианосце ВМС США
  • 31.03 06:07
  • 20
Sina (Китай): российский Су-57 против американского F-35 – чьи истребители пятого поколения лучше?
  • 31.03 06:03
  • 10
Гальюны «торпедировали» новейшие американские авианосцы
  • 31.03 05:59
  • 322
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 31.03 04:59
  • 24
Автомат Калашникова XXI века
  • 31.03 04:32
  • 785
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 31.03 02:13
  • 30
Foreign Policy (США): Запад в панике, Путин наблюдает
  • 31.03 01:53
  • 2
Американский Patriot не смог полностью защитить Эр-Рияд от ракет
  • 31.03 01:27
  • 0
Жертвы королевских разборок...
  • 31.03 00:33
  • 5
Выстрел на вылет: снайперы научились сбивать вертолеты из засады
  • 30.03 23:59
  • 1
За дезинформацию о коронавирусе придется отвечать