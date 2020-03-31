В Калининградской области размещены реактивные системы залпового огня «Смерч»

Оригинал взят у коллеги altyn73 в Артиллерия 11-го армейского корпуса усилена дивизионом реактивных систем залпового огня "Смерч"

"На Балтийском флоте проходит лагерный сбор артиллерии. Он начался 24 февраля, а завершится в апреле. На полигонах находятся артиллерийские подразделения различных воинских частей. ... Начальник отделения боевой подготовки артиллерийской бригады майор Алексей Юрченко проинформировал, что в лагерном сборе на одном из полигонов принимают участие артиллерийские пушечные дивизионы, реактивный дивизион системы "Смерч", разведывательный и противотанковый дивизионы, а также комендантский взвод, обеспечивающий связь и передвижение войск. ... Реактивному дивизиону предстоит применять в учебных целях РСЗО "Смерч", пришедшие на смену выведенным за штат "Градам". Переход на другое вооружение усилил боевую мощь бригады. Теперь реактивный дивизион способен вести массированный огонь. Увеличились дальность стрельбы и площадь покрытия.... Одновременно артиллеристы готовятся к участию в военном параде в честь 75-летия Великой Победы. Ожидается, что они не только пройдут торжественным маршем по центральной площади столицы Янтарного края, но и впервые покажут жителям Калининградской области свою новую технику - реактивные системы "Смерч", поэтому уже сейчас личный состав отрабатывает как задачи боевой подготовки, учится стрелять на полигоне, так и занимается строевой выправкой, оттачивая слаженность прохождения в парадных коробках на плацу".

отрывок из статьи "ГИАЦИНТЫ" - НА ОГНЕВОМ РУБЕЖЕ газеты Балтийского Флота "Страж Балтики" © http://газетастражбалтики.рф/giatsintyi-na-ognevom-ru

за период 2012-2019 гг группировка Вооруженных Сил России в Калининградской области серьезно усилена.

4-й морской штурмовой авиаполк получил восемь новых многоцелевых истребителей Су-30СМ и не менее четырех модернизированных бомбардировщиков Су-24М2

689-й истребительный авиаполк получил не менее десяти истребителей Су-27, переданных из частей Западного военного округа.

183-й и 1545-й зенитно-ракетные полки получили шесть новых дивизионов зенитно-ракетной системы С-400

22-й зенитно-ракетный полк полностью перевооружен на новую зенитно-ракетную систему "Тор-М2"

152-я ракетная бригада получила новый комплект комплекса "Искандер-М" (12 пусковых установок)

244-я артиллерийская бригада получила противотанковый дивизион новых самоходных ракетных комплексов "Хризантема-С"

Вновь сформированный 11-й танковый полк получил три танковых батальона (94 танка Т-72) , мотострелковый батальон ( не менее 31 БМП-2) и артиллерийский дивизион ( 18 самоходных гаубиц 2С19М1 "Мста-С")

В свою очередь, газета "Известия" опубликовала на данную тему материал Богдана Степового, Романа Крецула и Антона Лаврова под заголовком "Выбить залпом: в Калининграде появились новые реактивные системы. Артиллеристы береговых войск Балтийского флота получили дивизион РСЗО "Смерч", в котором, в частности, говорится:

В состав дислоцированной в Калининграде артиллерийской бригады вошел дивизион сверхдальнобойных реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч". Эти орудия могут с особой точностью поражать позиции ракет средней дальности, а также объекты обороны противника. Эксперты отмечают, что у противовоздушной обороны НАТО нет возможностей перехватить "Смерчи". Таким образом, РСЗО стали симметричным ответом на наращивание мощи альянса в Прибалтике и Восточной Европе.

Системы залпового огня "Смерч" поступили на вооружение 244-й отдельной Неманской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова артиллерийской бригады в конце прошлого года. Сейчас солдаты и офицеры осваивают новую технику, рассказали "Известиям" источники в Минобороны. Эти более мощные и дальнобойные реактивные системы пришли на смену РСЗО БМ-21 "Град".

Дальность стрельбы до 120 км и мощь боеприпасов "Смерчей" позволят надежно прикрыть Калининградскую область.

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Получившая новую технику артиллерийская бригада входит в состав 11-го армейского корпуса береговых войск Балтфлота, созданного в 2016 году. Сейчас ее активно усиливают. В прошлом году на вооружение формирования поступили 152-миллиметровые самоходные артиллерийские установки (САУ) "Мста-С". Замена "Градов" на новые РСЗО в несколько раз повысит огневые возможности бригады. Для сравнения: залп одной боевой машины "Смерч" поражает площадь 67 га на дальности от 20 до 120 км. "Град" накрывает площадь в 4 га на расстоянии до 20 км, а модернизированными ракетами - до 40 км.