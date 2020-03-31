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Известия.ru

Нефть и песок: бои в пустыне обрушили добычу черного золота в Ливии

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Amru Salahuddien/Xinhua

Ливийское правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа попало в окружение. Период затишья в стране закончился. Армия фельдмаршала Хафтара отразила попытку атаки сил ПНС и перешла в контрнаступление. Ей удалось занять несколько населенных пунктов у границы с Тунисом. Теперь стратегически важный доступ частей ПНС к ливийско-тунисской границе практически перерезан. Турции, которая поддерживает Сараджа, пока не удается переломить ситуацию в свою пользу. Эксперты считают, что сейчас армия Хафтара демонстрирует явное военное преимущество. Кроме того, урон позициям ПНС наносит и рекордное падение нефтеэкспорта страны и цен на энергоносители.

Ливийское правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа попало в окружение. Период затишья в стране закончился. Армия фельдмаршала Хафтара отразила попытку атаки сил ПНС и перешла в контрнаступление. Ей удалось занять несколько населенных пунктов у границы с Тунисом. Теперь стратегически важный доступ частей ПНС к ливийско-тунисской границе практически перерезан. Турции, которая поддерживает Сараджа, пока не удается переломить ситуацию в свою пользу. Эксперты считают, что сейчас армия Хафтара демонстрирует явное военное преимущество. Кроме того, урон позициям ПНС наносит и рекордное падение нефтеэкспорта страны и цен на энергоносители.

Приграничные бои

В этот раз бои активизировались не в районе столицы, а на западе страны в пустынном регионе неподалеку от границы с Тунисом. По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, войскам Сараджа было нанесено чувствительное поражение. В настоящее время столкновения продолжаются — силы ПНС пытаются вернуть позиции, утраченные в недавнем наступлении.

25 марта отряды ПНС совершили внезапный рейд через пустыню в направлении аэродрома Аль-Ватия. Вторая по величине в стране авиабаза находится в 50 км за довольно условной линией фронта и является форпостом Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Хафтара в регионе.

Внезапная атака мобильных частей на пикапах и броневиках поддерживалась с воздуха ударными беспилотниками. Нападающим удалось застать врасплох оборону базы и ворваться на ее территорию, где оставались не только танки, но и несколько самолетов.

Налетчики захватили в плен 27 солдат и офицеров ЛНА и доставили их в Триполи, а также уничтожили несколько единиц боевой техники. Они даже успели заявить об установлении контроля над аэродромом, но закрепиться там им не удалось. Оправившись от неожиданного удара, силы Хафтара сумели перейти в контратаку и в тот же день выбить противника с территории базы.

На Аль-Ватию были оперативно переброшены дополнительные подкрепления. Авиация ЛНА активизировала вылеты, и в ходе преследования подразделения ЛНА сумели не только отбросить противника на исходные позиции, но и взять пять населенных пунктов, включая важный город Залтан. Благодаря этому столица Триполи и силы Сараджа могут оказаться полностью отрезанными от сухопутных коридоров поставок вооружений и товаров из соседнего Туниса.

Продолжаются бои и на другом крыле фронта — к юго-востоку от Мисураты. За последние дни правительство Сараджа признало гибель там около 30 своих бойцов. Но продвинуться по направлению к этому ключевому городу Хафтару пока не удается. Там его противники имеют возможность активно применять турецкие ударные беспилотники, что ограничивает темпы наступления.

— Захват авиабазы стал бы серьезным успехом для правительства Сараджа, — считает военный эксперт Владислав Шурыгин. — Но сейчас ПНС не способно на наступательные действия стратегического масштаба — его не успевают «накачивать» вооружением. Анкара пришла в Ливию из-за нефти и газа, но бизнесу мешают боевые действия.

Борьба за ливийскую нефть

На фоне нового обострения ситуации активизировались перевозки вооружений противоборствующим сторонам. В субботу, 28 марта, в воздухе были замечены три военно-транспортных самолета Ил-76 из Объединенных Арабских Эмиратов, следовавших в Ливию. По данным источников, они доставляют вооружения и снаряжение силам Хафтара.

В то же время в воскресенье в соцсетях появились сообщения, что французский фрегат вынудил изменить курс турецкое грузовое судно, следовавшее в один из ливийских портов. Как отмечают специалисты, основная оружейная поддержка ПНС идет именно морским путем.

Евросоюз с 26 марта начал новую морскую миссию у берегов Ливии. Корабли стран Европы будут патрулировать побережье и проверять передвижение судов с военными грузами и нелегальными мигрантами. Государства ЕС уже неоднократно заявляли о неприемлемости поставок турецкого вооружения в находящуюся под международным эмбарго Ливию.

Турция активно продвигает свои интересы на Ближнем Востоке и в Северной Африке, отметил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

— Анкара заключила с ПНС соглашение, по которому имеет право разрабатывать ливийские нефтяные месторождения. Присутствие турецких военных в стране — подтвержденный факт, — рассказал эксперт «Известиям». — Да, сейчас армия Хафтара в военном плане превосходит противников. Но можно предположить, что Турция продолжит активно действовать в Ливии и продвигать свои интересы. Более умеренного варианта пока, на мой взгляд, не просматривается.

С 17 января лояльные Хафтару войска полностью перекрыли поставки ливийской нефти на экспорт. Большинство месторождений страны расположены в пустынных районах, которые контролирует его армия. Экспортные мощности, включая крупнейшие нефтяные терминалы, остаются в руках ПНС.

К середине марта дневная добыча нефти снизилась до рекордно малой 91 тыс. баррелей в день. Это в 10 раз меньше, чем в середине января. Ранее такой показатель был зафиксирован после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году.

Национальная нефтяная корпорация Ливии заявила, что ее потери с января составили $3,65 млрд. Выпадение доходов ставит под угрозу функционирование базирующегося в Триполи ПНС. Доходы от черного золота позволяли выплачивать зарплаты госаппарату и военным. Теперь боеспособность армии Сараджа практически полностью зависит от размеров зарубежной поддержки, считают эксперты.

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Страны
Ливия
ОАЭ
Тунис
Турция
Франция
Продукция
Ил-76
Проекты
БПЛА
Евросоюз
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