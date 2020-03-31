"Курганец-25" с "Эпохой" станет одной из лучших машин в мире в своем классе

Источник изображения: Фото: группа ВК 4-ай Кантемировской ТД

Стало ясно, как будет выглядеть БМП на средней унифицированной платформе "Курганец-25 в ходе серийного производства.

На появившихся недавно в Сети фотографиях из Алабино, где ведется подготовка к юбилейному Параду Победы на Красной площади, представлена самая новейшая версия этой боевой машины пехоты.

Как и ожидалось, более ранний боевой модуль "Бумеранг-БМ" с одной 30-мм пушкой 2А42 заменен на "Эпоху", обладающую значительно более высокой огневой мощью. Она обеспечивается 57-мм автоматическим орудием, способным применять как осколочно-фугасные, так и бронебойные подкалиберные снаряды.

Источник изображения: Фото: группа ВК 4-ай Кантемировской ТД

Ракетное вооружение включает не только дальнобойный управляемый комплекс "Корнет", но и малые "Булаты", предназначенные для уничтожения менее бронированных целей.

Ранее "Эпоха" была уже замечена на БМП-3. Судя по материалам международного военно-технического форума "Армия", ее можно устанавливать и на отечественные боевые машины пехоты второго поколения.

По мнению многих военных экспертов, "Курганец-25" с новым боевым модулем по своим характеристикам будет одним из лучших в своем классе. После запуска машины в серийное производство, она, несомненно, привлечет большое внимание потенциальных покупателей на Севере Африки, Ближнем Востоке и в других регионах мира.

Лев Романов