Войти
Вестник Мордовии

"Курганец-25" с "Эпохой" станет одной из лучших машин в мире в своем классе

401
0
0

Источник изображения: Фото: группа ВК 4-ай Кантемировской ТД

Стало ясно, как будет выглядеть БМП на средней унифицированной платформе "Курганец-25 в ходе серийного производства.

На появившихся недавно в Сети фотографиях из Алабино, где ведется подготовка к юбилейному Параду Победы на Красной площади, представлена самая новейшая версия этой боевой машины пехоты.

Как и ожидалось, более ранний боевой модуль "Бумеранг-БМ" с одной 30-мм пушкой 2А42 заменен на "Эпоху", обладающую значительно более высокой огневой мощью. Она обеспечивается 57-мм автоматическим орудием, способным применять как осколочно-фугасные, так и бронебойные подкалиберные снаряды.

Источник изображения: Фото: группа ВК 4-ай Кантемировской ТД

Ракетное вооружение включает не только дальнобойный управляемый комплекс "Корнет", но и малые "Булаты", предназначенные для уничтожения менее бронированных целей.

Ранее "Эпоха" была уже замечена на БМП-3. Судя по материалам международного военно-технического форума "Армия", ее можно устанавливать и на отечественные боевые машины пехоты второго поколения.

По мнению многих военных экспертов, "Курганец-25" с новым боевым модулем по своим характеристикам будет одним из лучших в своем классе. После запуска машины в серийное производство, она, несомненно, привлечет большое внимание потенциальных покупателей на Севере Африки, Ближнем Востоке и в других регионах мира.

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
2А42
БМП-3
Корнет
Курганец-25
Эпоха БМ
Похожие новости
25.03.2020
Появились фотографии БМП "Курганец-25" с боевым модулем "Эпоха"
20.02.2020
Вторая жизнь Т-72
14.01.2020
Новейший снаряд для боевого модуля "Эпоха" пробьет броню "Брэдли" и "Пумы"
02.10.2017
Автомат-трансформер и броня из керамики: как снаряжен российский пехотинец
23.03.2015
БМП «Курганец-25». В ожидании первого показа
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.03 08:39
  • 28
Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»
  • 31.03 08:33
  • 32
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 31.03 08:29
  • 29
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 31.03 07:30
  • 42
"Из России с любовью": российские вирусологи прибыли в Италию
  • 31.03 06:55
  • 13
Несколько случаев заражения коронавирусом выявили на авианосце ВМС США
  • 31.03 06:07
  • 20
Sina (Китай): российский Су-57 против американского F-35 – чьи истребители пятого поколения лучше?
  • 31.03 06:03
  • 10
Гальюны «торпедировали» новейшие американские авианосцы
  • 31.03 05:59
  • 322
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 31.03 04:59
  • 24
Автомат Калашникова XXI века
  • 31.03 04:32
  • 785
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 31.03 02:13
  • 30
Foreign Policy (США): Запад в панике, Путин наблюдает
  • 31.03 01:53
  • 2
Американский Patriot не смог полностью защитить Эр-Рияд от ракет
  • 31.03 01:27
  • 0
Жертвы королевских разборок...
  • 31.03 00:33
  • 5
Выстрел на вылет: снайперы научились сбивать вертолеты из засады
  • 30.03 23:59
  • 1
За дезинформацию о коронавирусе придется отвечать