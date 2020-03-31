КС признал увольнение за нарушение присяги дисциплинарным взысканием

Конституционный суд РФ официально разъяснил, что увольнение за нарушение присяги приравнивается к дисциплинарному взысканию.

С жалобой на нарушение конституционного принципа равенства перед законом и судом в КС обратился бывший сотрудник СУ СК по Республике Калмыкия Евгений Горяев. В 2018 году подполковника Горяева уволили из Следственного комитета за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, которое выразилось в неэффективном расходовании бюджетных средств при покупке земельного участка для размещения райнного аппарата управления. В приказе об увольнении основанием значился пункт 3 части 2 статьи 30 закона "О Следственном комитете РФ" - "нарушение Присяги сотрудника СК РФ". Вместе с ним уволили по тем же основаниям и его коллегу Гелену Цеджинову, однако женщине впоследствии через суд удалось восстановиться на службе. Горяев же получил отказ во всех инстанциях вплоть до Верховного суда РФ.

В обращении в КС бывший сотрудник комитета указал, что лично его вина в неэффективном расходовании бюджетных средств ведомственной проверкой установлена не была. Указание на совершение проступка, "порочащего честь сотрудника СК" в приказе об увольнении отсутствует. Но самое главное, что с момента совершения спорной сделки до момента проверки прошло три года, а статья 28 того же закона об СК разрешает наложение дисциплинарного взыскания по результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности не позднее двух лет со дня совершения проступка. Вопрос о том, можно ли считать в его случае увольнение дисциплинарным взысканием, Горяев поставил перед судьями КС РФ.

Изучив материалы дела, суд счел достаточным обосновать свою правовую позицию ранее вынесенными решениями, а потому принял постановление без проведения публичных слушаний. Оспоренные положения закона об СК признаны не противоречащими Конституции, однако в деле экс-сотрудника ведомства применялись неправильно.

Указав на то, что служба в СК является государственной службой и там самым налагает на сотрудников определенные ограничения, судьи проанализировали действующее российское законодательство и отметили, что "в законодательных актах, регулирующих прохождение службы в органах, осуществляющих правоохранительную деятельность и определяющих содержание присяги сотрудников, закреплены положения, в силу которых нарушение присяги является дисциплинарным проступком". Указание на это отсутствует только в законе "О Следственном комитете РФ".

При этом указанный закон позволяет сделать вывод о том, что нарушение присяги и дисциплинарный проступок сотрудника СК имеют общую правовую природу, различие заключается только в степени их обобщенности: неисполнение любых возложенных обязанностей или только указанных в тексте присяги. Следовательно, и наступление ответственности в обоих случаях должно быть тождественным.

- В противном случае нарушались бы вытекающие из Конституции РФ общие принципы юридической ответственности, включая принципы справедливости, юридического равенства, гуманизма, соразмерности ответственности за совершенное деяние его реальной общественной опасности и правовой определенности, - напомнил КС свое решение 2015 года, - которые имеют универсальное значение для всех видов юридической ответственности, по своему существу относятся к основам конституционного правопорядка и являются обязательными для законодателя и правоприменительных органов, в том числе судов.

Дело подполковника Горяева подлежит пересмотру.

Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)