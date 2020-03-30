«Ракета» Национального космического центра появится через 2 года

Строительство Национального космического центра (НКЦ) в Филях будет завершено до конца 2022 года, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в социальной сети Twitter.

Рогозин отметил, что посетил стройку НКЦ 28 марта. В настоящее время на площадке ведётся строительство корпусов инженерно-конструкторских центров Роскосмоса. Планируется, что в них будет размещена часть московский предприятий госкорпорации с общей численностью сотрудников более 20 тысяч.

В феврале президент России Владимир Путин поручил создать Национальный космический центр правительству РФ совместно с правительством Москвы. В состав НКЦ войдут головные подразделения основных российских предприятий ракетно-космической отрасли, исследовательские организации и конструкторские бюро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что доминантной комплекса НКЦ станет 200-метровая башня, которая будет выглядеть как устремлённая в небо ракета.