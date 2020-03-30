Авиация Северного флота завершила недельные учения в небе Заполярья

Москва. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Экипажи истребительной, бомбардировочной и противолодочной авиации Северного флота завершили летно-тактические учения, продолжавшиеся больше недели в небе Заполярья, сообщил начальник пресс-службы СФ Вадим Серга.

"В выполнении полётных заданий были задействованы более 60 экипажей истребительной, бомбардировочной и противолодочной авиации на самолётах Ил-38, МиГ-31, Су-33, Су-24МР и вертолетах Ка-27", - заявил Серга.

По его словам, полеты выполнялись над акваторией Баренцева моря и над Кольским полуостровом. В общей сложности летчики провели в воздухе более 300 часов.

"В ходе отработки учебно-боевых задач лётчики Северного флота провели учебные воздушные бои, выполнили полёты на поиск подводных лодок условного противника с практическим применением противолодочного вооружения, поразили наземные объекты условного противника", - сказал Серга.