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Интерфакс-АВН

Авиация Северного флота завершила недельные учения в небе Заполярья

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Модернизированный противолодочный самолет Ил-38Н
Модернизированный противолодочный самолет Ил-38Н.
Источник изображения: © фото предоставлено пресс-службой Главного командования ВМФ

Москва. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Экипажи истребительной, бомбардировочной и противолодочной авиации Северного флота завершили летно-тактические учения, продолжавшиеся больше недели в небе Заполярья, сообщил начальник пресс-службы СФ Вадим Серга.

"В выполнении полётных заданий были задействованы более 60 экипажей истребительной, бомбардировочной и противолодочной авиации на самолётах Ил-38, МиГ-31, Су-33, Су-24МР и вертолетах Ка-27", - заявил Серга.

По его словам, полеты выполнялись над акваторией Баренцева моря и над Кольским полуостровом. В общей сложности летчики провели в воздухе более 300 часов.

"В ходе отработки учебно-боевых задач лётчики Северного флота провели учебные воздушные бои, выполнили полёты на поиск подводных лодок условного противника с практическим применением противолодочного вооружения, поразили наземные объекты условного противника", - сказал Серга.

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Страны
Россия
Продукция
Ил-38
МиГ-31
Су-24
Су-24М
Су-33
Проекты
Военные учения
СФ
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