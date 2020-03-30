В США отдан приказ о внеочередной мобилизации резервистов различных силовых ведомств

Источник изображения: Фейсбук/Национальная гвардия США

В связи с ростом числа заболевших SARS-CoV-2 властями США принято решение о внеочередном вызове резервистов силовых ведомств. Соответствующее распоряжение подписал Дональд Трамп, который ещё в середине недели заявил о том, что «через несколько дней пора выходить с карантина, чтобы не нанести удара по экономике».

Согласно приказу, на военную службу вызываются несколько тысяч резервистов армии США, военно-морских сил, военно-воздушных сил и национальной гвардии.

Власти отмечают, что руководство силовых ведомств должно «гибко подойти к распределению личного состава, вызываемого для прохождения службы из резерва».

Наибольшее число резервистов будет задействовано по линии Нацгвардии США. Пока это около 10 тысяч человек. Этих военнослужащих планируется подключать к патрулированию улиц, охране важных объектов. Немалая часть среди мобилизуемых – военные медики.

При этом отмечается, что рассматривается и экстренный вариант, когда государство может направить запрос в силовые ведомства о призыве около 800 тысяч резервистов для «сдерживания пандемии».

Дополнительно Пентагон собирается пойти на беспрецедентную за последние несколько десятков лет меру – досрочно выдать дипломы военных медиков курсантам военно-медицинских вузов.

На данный момент статистика по коронавирусу в США такова: Штаты занимают первое место в мире по числу выявленных заражённых. Диагностировано случаев – около 125 тысяч, летальных исходов – 2225, вылечившихся пациентов – 2463.