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В России вновь появился президиум правительства РФ

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Источник изображения: vpk-news.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым образовал президиум правительства РФ. В новый состав вошли все вице-премьеры, а также ряд министров экономического, силового и социального блоков кабинета.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, в президиум вошли: председатель кабинета Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер - глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, заместители премьер-министра Юрий Борисов, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко и вице-премьер, полпред в Дальневосточном Юрий Трунев.

Из министров в новый состав президиума включены: глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, глава Минфина Антон Силуанов, глава МЧС Евгений Зиничев, глава МВД Владимир Колокольцев.

Кроме того, в президиум включены: министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр юстиции Константин Чуйченко, глава Минтруда Антон Котяков, министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Президиум правительства создается в российском кабинете министров не впервые. Согласно законодательству, он призван решать оперативные вопросы и собираться по мере необходимости в том случае, когда созыв правительства в полном составе на заседании не требуется.

Президиум правительства действовал в период, когда пост премьера занимал Владимир Путин (2008-2012 годы). Затем он был воссоздан в правительстве Дмитрия Медведева, однако собирался крайне редко.

Альтернативой заседаниям президиума правительства при Медведеве стали его совещания с вице-премьерами по понедельникам.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
МЧС
Персоны
Борисов Юрий
Лавров Сергей
Мантуров Денис
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Силуанов Антон
Шойгу Сергей
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